Ladro morto nel parco Le Fontane di Caserta durante la fuga: caduto dal 5° piano, si cerca possibile complice

Un uomo è morto dopo essere precipitato da un balcone al quinto piano di un palazzo, all’interno di un parco condominiale di Caserta. Stando alle prime ipotesi si tratterebbe di un ladro messo in fugo dall’improvviso rientro del proprietario di casa: forze dell’ordine alla ricerca di un possibile complice.

Il volo dal quinto piano

Un tentativo di furto finito nel peggiore dei modi, con la morte del ladro. È questa l’ipotesi sulla quale sono al lavoro le forze dell’ordine, in seguito a un incidente nel quale ha perso la vita un uomo di 35 anni, precipitato dal balcone al quinto piano di un condominio.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – giovedì 5 ottobre – all’interno del parco condominiale “Le Fontane”, nei pressi di passaggio Natta, un transito pedonale di via Petrarelle, nella periferia di Caserta, in Campania.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona alla periferia di Caserta nella quale un uomo è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo

Dopo che l’uomo è precipitato dal quinto piano della scala C, sono stati gli stessi residenti ad avvertire sia i soccorsi che le forze dell’ordine.

L’arrivo degli agenti di polizia

Sul luogo dell’avvenimento è accorso il personale medico del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne, originario di Marano di Napoli, del quale non sono state rese note le generalità.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, in arrivo dalla questura, impegnati nei rilievi necessari alle indagini. Nello stesso stabile nel quale è avvenuto il fatto, ma in una scala diversa, vive anche l’ex sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, come riportato da ANSA, con molta probabilità la vittima era un ladro, penetrato nell’appartamento e messo in fuga dopo essere stato scoperto, forse dall’improvviso rientro del proprietario. L’uomo avrebbe quindi perso l’equilibrio nella concitazione del momento, finendo per precipitare di sotto.

Alla ricerca del complice

Dalle prime notizie fin qui giunte però, pare che il ladro deceduto durante il tentativo di rapina non stesse agendo da solo. Con lui, secondo gli agenti di polizia, era presente una seconda persona, che sarebbe però riuscita a fuggire.

A tal proposito, non è improbabile che una terza persona, appostata in auto all’esterno del parco, fosse in attesa dei due ladri. Proprio questo terzo complice potrebbe aver aiutato il secondo ladro a fuggire. Bisognerà ora seguire l’evolversi delle indagini per riuscire a fare luce sulla vicenda.