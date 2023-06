Ladro al Palazzo di Giustizia di Torino, rubati i portafogli di magistrati e cancellieri: indaga la polizia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un ladro si è introdotto all’interno del Palazzo di Giustizia di Torino e si è impossessato di almeno cinque portafogli di vari dipendenti tra magistrati e cancellieri. Una verità che ha scosso le stanze della Procura e del Tribunale, dato che i furti si sono verificati la mattina del 31 maggio, orario in cui aule e uffici sono aperti al pubblico.

Ladro al Palazzo di Giustizia di Torino, cos’è successo

Nella mattina di mercoledì 31 maggio alcuni dipendenti del Palazzo di Giustizia di Torino si sono accorti improvvisamente che dai loro effetti personali erano scomparsi i portafogli.

In quell’orario gli uffici e le aule sono aperte al pubblico, dunque il personaggio misterioso si sarebbe introdotto dall’ingresso di corso Vittorio Emanuele II e avrebbe superato i controlli del metal detector.

La refurtiva è stata rinvenuta nei bagni del piano terreno, ma del denaro contante ovviamente non c’era più traccia.

L’Arsenio Lupin, così ribattezzato dalla stampa locale, ha lasciato documenti e portafogli vuoti ai legittimi proprietari.

Una prima ricostruzione

Il ladro è riuscito a muoversi indisturbato tra i vari locali del Palazzo di Giustizia, salendo fino al quarto, quinto e sesto piano e spostandosi tra le scale D ed E.

Una volta raggiunti i piani, il misterioso intruso ha raggiunto le aule dei giudici per le indagini preliminari, dei pubblici ministeri, della polizia giudiziaria e dell’amministrazione. In uno studio dell’ala gip, tra l’altro, è stato usato un passepartout in quanto l’ufficio era chiuso a chiave.

A quel punto si è impossessato dei portafogli di magistrati e cancellieri, e anche del personale delle segreterie.

Le indagini

Sul caso indaga la polizia giudiziaria.

Peculiare di questo caso è l’estrema facilità con cui il misterioso ladro si è introdotto nelle varie aree del Palazzo di Giustizia senza destare sospetti e senza movimenti che attirassero l’attenzione.

Ancora, ciò che rende singolare questa vicenda è che i furti si siano compiuti proprio all’interno di un Palazzo di Giustizia e non in un comune negozio come accaduto a Isola Vicentina.

Ciò ha sollevato diversi sospetti, specialmente sulla sicurezza con cui l’intruso ha agito e si è dato alla macchia: potrebbe trattarsi di una persona che conosce perfettamente il palazzo e che potrebbe aver agito in maniera mirata verso i locali in cui ha colpito.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei circuiti di sorveglianza con la speranza che il ladro sia stato ripreso mentre portava a compimento i furti.