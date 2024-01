Ladri rubano una Porsche e il sindaco di Barletta pubblica il video su Instagram: "Smettetela di saccheggiare"

In pochi secondi rubano un Porsche davanti agli automobilisti in coda e scappano via. Il furto è stato ripreso per strada a Barletta da alcuni cittadini di passaggio e diffuso sui social dal sindaco Cosimo Cannito, che ha voluto mandare un messaggio ai ladri rassicurando sul fatto che la macchina fosse stata recuperata.

Il messaggio

“Basta!” ha scritto in maiuscolo il primo cittadino del comune pugliese.

“Smettetela di saccheggiare Barletta e i barlettani. Un ringraziamento alla Polizia per il rinvenimento dell’auto e per gli altri due furti sventati” è il messaggio sotto il filmato che compare sul profilo di Cosimo Cannito.

Il video

Il video, che è rimbalzato rapidamente sui social dei barlettani e non solo, mostra due ladri incappucciati che scendono da un’auto ferma al centro della strada per bloccare il traffico e aprire gli sportelli di una Porsche Macan posteggiata lì a fianco.

La scena durata pochi secondi è stata filmata da due persone a bordo della macchina dietro di loro: “Dobbiamo chiamare la polizia?” si chiedono mentre i malviventi, componenti di una banda organizzata, entrano nell’auto.

In pochi secondi i due criminali portano via a spinta la Porsche da 70mila euro e scappano.