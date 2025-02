Ladri in fuga dopo una serie di furti: bloccati con la refurtiva sulla A14 all'altezza di Bologna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di numerosi furti e una fuga rocambolesca il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Bologna. Nella tarda serata del 12 febbraio 2025, una station wagon di grossa cilindrata è stata intercettata e bloccata al chilometro 15 della A14, in direzione nord, dopo essere stata utilizzata per commettere furti in abitazione nelle zone di Pesaro e Cattolica.

Intervento della Polizia Stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, poco prima dell’intercettazione, il Centro Operativo Autostradale aveva allertato via radio le pattuglie presenti sul tratto della A14 compreso fra Cesena e Bologna. L’auto, già avvistata all’altezza del casello di Forlì, non era stata fermata a causa del traffico intenso. Tuttavia, un dispositivo di pattuglie è stato organizzato per bloccare il veicolo nei pressi del chilometro 15 della A14, senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada.

Fuga e sequestro della refurtiva

Costretti ad abbandonare il mezzo, i soggetti a bordo si sono dati alla fuga a piedi, attraversando la tangenziale e dileguandosi nella zona compresa fra Fiera e via Stalingrado. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, tra cui trance, piedi di porco, flessibili, cacciaviti e radio, oltre a monili in oro, borse di pregio e orologi da collezione, tutti proventi dei furti in abitazione.

Recupero degli oggetti rubati

Per chiunque desideri richiedere informazioni o rivendicare la proprietà degli oggetti sequestrati, è possibile contattare il numero telefonico 0516111811. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

