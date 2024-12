Ladri in casa di Luca Tommassini mentre il coreografo è all'estero: "Criminali armati, prese anche le mutande"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Luca Tommassini si è sfogato sui social dopo aver appreso che dei ladri sono entrati in casa sua e hanno rubato molti oggetti di valore, tra cui gioielli, quadri e scarpe. Il coreografo romano, che nel momento in cui hanno agito i malviventi si trovava all’estero, ha raccontato la vicenda del furto subito attraverso un video pubblicato su Instagram.

Ladri in casa di Luca Tommassini: “Me l’hanno devastata”

“Questa volta, la seconda in pochi anni, me l’hanno veramente devastata la mia casa che sto con tanta fatica e sacrifici ristrutturando da due anni”, ha spiegato il coreografo. In effetti dal filmato, la sua abitazione appare distrutta.

“Sono lontano per lavoro – ha aggiunto -, in mezzo al Mediterraneo navigando verso la Spagna, quindi é ancora più difficile capire quanto siano riusciti a portare via. Di sicuro hanno massacrato porte e pareti. Aperto la cassaforte. Sembrerebbero mancare tantissime cose di grande valore, pezzi d’arte e cose intime di grande valore affettivo. Si sono attaccati a tutto, dalle scarpe agli abiti, dai gioielli ai quadri, pure alle mutande”.

Tommassini ha poi raccontato che a mettere in fuga i ladri è stato il suo assistente Nico “Fratacchiò” che, vedendo i criminali armati, è rimasto scioccato: “Sono addolorato e spaventato perché erano una banda di criminali armati e il mio assistente Nico “Fratacchiò” è arrivato a casa mentre erano dentro, ed è giustamente scioccato. Mi piange il cuore, stavamo costruendo questa casa con tanto amore”.

