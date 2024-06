Ladri in casa di Alessia Ambrosi candidata FdI alle elezioni Europee 2024: rubati gioielli e vestiti firmati

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Disavventura per la candidata di FdI alle elezioni Europee 2024 Alessia Ambrosi, con i ladri che hanno fatto visita alla sua casa. L’episodio, registrato nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, è avvenuto a Cavaion Veronese, in provincia di Verona.

Ladri in casa della candidata FdI

Nella sera in cui tutti i pensieri erano rivolti alle Europee, Alessia Ambrosi ha dovuto fare i conti con problemi ben più gravi. A Cavaion Veronese, dove la candidata di FdI risiede, i ladri hanno fatto visita alla sua casa, portando via un bottino non ancora quantificabile.

Tra vestiti griffati, gioielli, accessori e scarpe, i ladri avrebbero portato via oggetti dal valore di decine di migliaia di euro. Un colpo quasi sicuro per i malviventi che hanno avuto il tempo di rovistare all’interno dell’abitazione e portare via ciò che volevano.

Ladri in azione in casa Ambrosi

Secondo una prima ricostruzione, pare che i banditi siano entrati in casa riuscendo a disattivare il sistema di telecamere di sorveglianza e il sistema di allarme collegato con la caserma dei carabinieri di Caprino.

I ladri sarebbero penetrati nell’abitazione dopo aver smontato una grande vetrata che dà sul giardino.

Il rientro in casa e lo choc

A scoprire il furto, la notte tra sabato e domenica, è stata proprio la stessa Ambrosi rientrando a casa, a Cavaion Veronese.

La candidata di FdI ha trovato casa sottosopra, con i ladri che hanno rovistato cassetto per cassetto pur di trovare ciò che cercavano.

“Come se fosse passato un tornado. Mi sento violata nell’intimo” ha detto la candidata FdI alle Europee che ha raccontato a L’Arena: “Come sempre, quando arrivo sotto casa accendo le luci. Forse sono scappati in quel momento”.

Ambrosi ha sottolineato che “hanno aperto tutto quanto, anche il frigo e gettato tutto a terra per dispetto, buttato a terra i quadri”.

Poi anche una vena polemica: “Manca sicurezza, non ci sono le telecamere in ingresso del paese. Sarebbero state utili per risalire, magari, ad una targa. E poi in questa zona c’è buio, non c’è illuminazione pubblica. In questi ultimi giorni altre case di candidati sono state prese di mira. È successo lo stesso a Sant’Ambrogio e anche a San Pietro. Non so se sia solo un caso”.