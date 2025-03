Ladri alle Poste di Napoli in corso Meridionale, entrati nel caveau dal buco nel muro: rubati 500 mila euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maxi furto alle Poste. Dei ladri sono entrati nel caveau dell’ufficio postale in corso Meridionale a Napoli passando da un buco nel muro. Ingente il bottino portato via dai malviventi, circa 500 mila euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Colpo alle Poste di Napoli

Il colpo da film è avvenuto nell’ufficio postale di corso Meridionale a Napoli, nei pressi della stazione centrale.

Come riporta Ansa, la scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 3 marzo, attorno alle 8, quando un impiegato entrando ha trovato i segni evidenti del furto e ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, che hanno avviato le indagini.

I militari sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza.

Ladri entrati nel caveau dal buco nel muro

Stando alle prime informazioni, i ladri sono entrati nel caveau delle Poste attraverso un buco scavato in una delle pareti.

Il colpo è avvenuto verosimilmente nel fine settimana, dopo la chiusura degli uffici, da stabilire il momento esatto.

I malviventi si sono fatti strada nel sottosuolo e aperto un buco nel muro, che hanno usato per entrare nel caveau e uscirne con il bottino.

Bottino da 500 mila euro

Il bottino dei ladri è ancora da quantificare con esattezza, ma secondo una prima stima sarebbe di circa 500 mila euro.

Una cifra che sarebbe servita, in gran parte, per il pagamento delle pensioni, così come avviene alle Poste nei primi giorni del mese.

L’avviso di Poste Italiane

Poste Italiane con una nota ha comunicato che l’ufficio postale di corso Meridionale a Napoli resterà chiuso al pubblico nella giornata di oggi 3 marzo per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine e per gli interventi necessari a ristabilire l’integrità dei locali.

Gli utenti possono rivolgersi all’ufficio postale più vicino, ossia quello di via Polveriera.