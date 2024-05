Ladri all'Agenzia delle Entrate di Pescara, furto di notte: non c'erano soldi, rubati oggetti dei dipendenti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stato un furto la notte scorsa nella sede dell’Agenzia delle Entrate di Pescara in viale Gabriele D’Annunzio. All’interno dell’ufficio non erano presenti soldi, ma i ladri sono riusciti a portare via alcuni oggetti personali dei dipendenti. Il bottino è ancora da quantificare.

Cosa è successo all’Agenzia delle Entrate di Pescara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono entrati nella sede dell’ufficio di Riscossione secondaria dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, in viale Gabriele D’Annunzio, attraverso un ingresso sul retro.

Dopo aver messo a soqquadro gli uffici, sono riusciti a portare via alcuni oggetti personali appartenenti ai dipendenti. All’interno dell’ufficio non erano presenti somme di denaro. Il danno derivante dal furto, per il momento, non è stato ancora quantificato.

Le indagini della Polizia

Sul luogo del furto, in viale Gabriele D’Annunzio a Pescara, sono intervenuti nella mattinata di lunedì 27 maggio gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica per effettuare i consueti rilievi del caso.

Sono state avviate le indagini della Polizia di Stato. Per riuscire a ricostruire con precisione quanto accaduto verranno utilizzati anche i filmati delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Maggiori dettagli sul furto all’Agenzia delle Entrate di Pescara

‘IlPescara’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì negli uffici dell’Agenzia delle Entrate della città abruzzese.

I danni peggiori sarebbero stati registrati all’interno della palazzina lato monti, che non è dotata dell’allarme e nella quale, proprio per questo motivo, i malviventi hanno potuto agire con maggiore libertà.

I ladri avrebbero poi tentato di irrompere anche nella palazzina di fronte, ma il suono della sirena dell’allarme ha messo in fuga i malviventi.