Ladispoli, sub di 70 anni disperso in mare: ricerche in corso, trovata solo la barca per l'immersione

La barca utilizzata per l’immersione è stata recuperata alla deriva, ma del sub disperso a Ladispoli non c’è ancora traccia. Sono in corso da ieri le ricerche in mare del 70enne romano scomparso a largo del litorale laziale. Le operazioni sono scattate con il ritrovamento dell’imbarcazione abbandonata nel tratto di Palo laziale. All’interno della quale, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero stati trovati i suoi effetti personali e un pallone di segnalazione. La famiglia dell’uomo è stata avvertita ma ci sarebbe pessimismo sulla possibilità di ritrovarlo vivo.

Le ricerche

Le operazioni sono portate avanti da tre unità della guardia costiera della Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola, dai volontari della Protezione civile Dolphin di Ladispoli, con l’ausilio di esperti sommozzatori, e anche dei Vigili del fuoco intervenuti con i propri sommozzatori e con la squadra 26A a pattugliare la costa a bordo dell’elicottero Drago.

Le ricerche sono state attivate anche via terra con l’impiego degli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi per battere tutto il tratto di costa di Ladispoli compreso da via Regina Elena fino alla frazione di Marina San Nicola.

Dalla direzione marittima di Civitavecchia hanno fatto sapere che le ricerche “proseguiranno nelle prossime ore con mezzi navali e con il supporto dall’alto di un aereo atr 42 della guardia costiera, che sorvolerà il tratto di mare interessato, ampliando il campo“.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni sulla vicenda riportate da il Messaggero, l’uomo sarebbe uscito con la propria imbarcazione come d’abitudine da un rimessaggio di via Roma, intorno alle 11 del mattino, sul litorale nord di Ladispoli.

Calata l’ancora, si sarebbe immerso indicando la sua posizione con il pallone nella zona del bunker di Paolo laziale, tra la spiaggia libera a fianco allo stabilimento balneare Be Bop A Lula e il castello.

I tanti cittadini in spiaggia a Ladispoli, hanno assistito con apprensione per ore alle operazioni che sono state sospese intorno alle 18.30.

Le possibili cause

Visto il mare calmo registrato nella giornata di ieri, gli investigatori ipotizzano che dietro alla scomparsa del 70enne ci possa essere un malore o un incidente in profondità. Le ricerche sono riprese nella mattinata di oggi ma i soccorritori ritengono che le possibilità di trovare l’uomo ancora in vita siano minime.