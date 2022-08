Ladispoli, arrivano i "granchi blu": quando costano al chilo. Sono aggressivi: "Divorano i pesci"

In provincia di Roma spuntano i “granchi blu”. Per la precisione, il crostaceo è stato avvistato sulle spiagge di Ladispoli, nella città metropolitana della Capitale.

Ecco quali sono le caratteristiche di questo “nuovo arrivato” e quanto costano al chilo i granchi blu.

Ladispoli, arrivano i granchi blu: cosa sono e quali sono le caratteristiche di questa specie

I bagnanti, a Ladispoli, hanno scovato almeno 15 granchi blu, da luglio (domenica 24), a oggi. Il primo avvistamento è avvenuto sulla spiaggia di Torre Flavia.

Fonte foto: ISTOCK I granchi blu, anche Callinectes sapidus o granchi azzurri.

I crostacei non dovrebbero trovarsi sulle spiagge di Ladispoli. Rispetto all’ecosistema della zona sono quindi considerabili una specie “aliena”. In quanto tale, sono diventati oggetto di studio da parte degli esperti, che ne hanno catturato un esemplare per calarlo in una vasca, in modo da tenerlo sotto stretta osservazione.

Granchi azzurri, si cibano di ogni cosa nel mare: si tratta di una specie molto aggressiva

Il problema è che si tratta di una specie piuttosto aggressiva, che si ciba di ogni cosa nel mare. “Aiutandosi con le loro chele divorano pesci e anche i granchi della nostra costa. Appena scoperto il primo, avevamo il sospetto che potessero venirne tanti altri, e infatti è andata proprio così”, ha spiegato, a Il Messaggero, Corrado Battisti, che gestisce la Palude di Torre Flavia.

Chiamati anche Callinectes sapidus o granchi azzurri, gli animaletti potevano già essere trovati in Emilia Romagna e Abruzzo. Di recente hanno fatto ingresso in Europa, quindi anche in Italia, essendo originari del continente americano e delle coste dell’Atlantico.

Il “trapianto” è quindi avvenuto accidentalmente, forse tramite l’acqua incamerata per zavorrare le navi.

Callinectes sapidus, quanto costa un chilo: le cifre arrivano fino a 100 euro

I granchi blu sono anche piuttosto ricercati sul mercato del pesce. Sembra infatti che un solo chilo di questi esserini possa arrivare a costare anche 100 euro.

Si tratta solo dell’ultimo avvistamento “esotico” nei dintorni della Capitale. Ci sono i cinghiali, certo, ormai vere e proprie star dei social grazie alle registrazioni catturate dai residenti, che li ritraggono aggirarsi a proprio agio per le strade.

E poi la vespa orientale, più aggressiva di quella comune, che non era mai stata censita a Roma e il cui ultimo avvistamento risaliva agli anni Cinquanta. Che dire poi della tartaruga azzannatrice scovata in una fontana, ancora una volta nel capoluogo di regione del Lazio?