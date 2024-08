Labrador cade in un pozzo a Barletta, il video del salvataggio da parte dei vigili del fuoco

Sono stati attimi concitati, a Barletta, quelli trascorsi tra il momento in cui un labrador è caduto in un pozzo e l’istante in cui è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 12 agosto in via del Gelso.

A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario del cane, quando è stato attirato dai guaiti del suo amico a quattro zampe che chiedeva aiuto. L’animale, infatti, era precipitato a quattro metri di profondità. Subito dopo l’uomo si è reso conto che la cavità non era adeguatamente protetta, quindi ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La cavità aveva un diametro di un metro e mezzo, secondo la Gazzetta del Mezzogiorno. Uno di essi si è calato nel pozzo ed è riuscito ad applicare una robusta imbracatura sull’animale, visibilmente spaventato. Con calma e umanità, i soccorritori sono riusciti a issare in alto l’animale che finalmente ha raggiunto la superficie. Subito dopo il labrador è stato riconsegnato al suo padrone.

Fortunatamente, l’animale non ha riportato ferite. Dopo l’avvenuto salvataggio sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del pozzo.