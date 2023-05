La vera storia delle impronte dei 4 bambini dispersi in Colombia dopo un incidente aereo: cosa sappiamo

Mistero in Colombia. Quattro bambini risultano dispersi dopo un incidente aereo che li ha coinvolti insieme alla madre e altre persone in mezzo alla foresta amazzonica. Mentre i corpi degli altri passeggeri e del pilota sono stati ritrovati, all’appello mancano proprio quelli dei bambini. Il presidente colombiano Gustavo Petro aveva annunciato il ritrovamento il 17 maggio, ma si trattava di un’informazione errata. Continuano, quindi, le operazioni di ricerca all’interno della foresta. Cosa si sa su questa storia.

La scomparsa del padre

La vicenda misteriosa è iniziata quando Manuel Ranoque, governatore della remota comunità colombiana di Puerto Sábalo, nel mezzo della giungla amazzonica, è scomparso durante la notte senza lasciare traccia.

L’uomo aveva lasciato la moglie e i 4 figli, che non avevano più ricevuto sue notizie per settimane.

Fonte foto: ANSA Altro incidente aereo del 2019 a Popayan, Colombia, che aveva causato 7 morti

Quando nessuno se lo aspettava più, Ranoque si è messo in contatto con la propria famiglia e ha chiesto loro di raggiungerlo il prima possibile.

Si scoprì che l’uomo era stato minacciato e, credendo di essere in pericolo, aveva deciso di lasciare la comunità e rifugiarsi a Villavicencio, nelle pianure orientali.

Il piano era poi di incontrare lì i familiari e di spostarsi con loro a Bogotá, per iniziare una nuova vita. Così, il primo maggio la moglie e i 4 figli sono saliti a bordo di un aereo monomotore.

L’incidente aereo

A bordo del mezzo viaggiavano la moglie di Ranoque e i loro 4 figli – di 13 anni, 9 anni, 4 anni e 11 mesi -, il pilota, e un leader indigeno, che aveva deciso di accompagnare la donna nel suo viaggio.

L’aereo, però, non è mai arrivato a destinazione. Dopo essere partito da Araracuara con destinazione San José del Guaviare, a metà del viaggio il pilota ha comunicato via radio un guasto al motore.

Dell’aereo non è saputo più nulla per diversi giorni, fino a quando non è stato ritrovato nel mezzo della foresta amazzonica a Caquetá, schiantato su alcuni alberi.

Al suo interno sono stati ritrovati i cadaveri dei 3 adulti, ma dei 4 bambini che viaggiavano con la madre nessuna traccia.

La ricerca dei bambini

Le autorità colombiane, come riporta El Pais, che ha raccontato la storia, sperano che i bambini siano sopravvissuti allo schianto e si siano avventurati nella foresta.

La missione per trovarli è stata chiamata Operazione Speranza e coinvolge più di 100 soldati, accompagnati da diversi cittadini volontari, che setacciano giorno e notte la giungla.

Il presidente colombiano Gustavo Petro aveva esultato il 17 maggio per il ritrovamento dei bambini, ma si trattava di un’informazione errata.

I soldati, infatti, non avevano ritrovato i bambini ma delle loro potenziali tracce, tra cui un biberon e impronte recenti, oltre che un riparo di fortuna e resti di frutta appena mangiata.

Il presidente ha quindi cancellato il tweet, dichiarando che in realtà le stesse forze armate colombiane hanno affermato di non essere ancora riuscite a prendere contatto con i bambini.

Viene avanzata anche l’ipotesi che siano stati accolti da comunità indigene e portati in un’area più interna e difficile da raggiungere.

Il guasto all’aereo

Secondo quanto riportato da media locali, l’aereo che trasportava i bambini si era precedentemente schiantato a Vaupés nel luglio 2021.

In quel caso, non vi erano stati morti, ma il mezzo era stato pesantemente danneggiato e poi riparato, senza ricevere, però, le revisioni necessarie prima di riprendere il volo in sicurezza.

In questa zona della Colombia, è usuale che piccoli aerei, spesso in condizioni precarie, vengano utilizzati da diverse compagnie per effettuare trasporti privati per i residenti delle regioni.