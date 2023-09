La Superluna del raccolto splenderà in cielo nella notte fra 28 e 29 settembre 2023: cos'è e come vederla

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella notte fra il 28 e il 29 settembre il cielo si rivelerà uno spettacolo da non perdere, con l’apparizione della Superluna del Raccolto, l’ultima delle quattro Superlune di quest’anno. Questo evento celeste prende il suo nome dal periodo dell’anno in cui appare, coincidendo con l’autunno e il momento cruciale della raccolta agricola. Come tutti gli eventi di questo genere, la Luna sarà visibile in cielo con un’intensità luminosa superiore a quella consueta, sebbene in questo caso il nostro satellite si mostrerà, a essere precisi, leggermente più piccolo rispetto agli altri fenomeni di questo tipo.

I nomi della Superluna

La Superluna del Raccolto è tradizionalmente associata alla vita contadina e alla pratica agricola stagionale. L’evento è noto anche come Luna del mais o Luna piena del grano, proprio in relazione alla vita e le tradizioni rurali.

Nonostante sia prevista una dimensione leggermente più piccola rispetto alle precedenti Superlune, la Luna del Raccolto offre comunque uno spettacolo straordinario. Il satellite sarà ben visibile per gran parte della notte e raggiungerà la sua massima luminosità venerdì 29 settembre alle ore 11:58.

Fonte foto: iStock La Superluna del Raccolto apparirà molto luminosa, anche se leggermente più piccola delle altre Superlune

Quando vedere la Superluna

Il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra, noto come “perigeo”, avviene nella notte alle 3:05. Pertanto, il momento ideale per osservare questa Superluna sarà la serata del 28 settembre.

È importante notare che il termine “Superluna” non ha una connotazione scientifica precisa, ma è entrato nell’uso comune per descrivere situazioni in cui la Luna passa ad almeno il 90% della sua distanza minima dalla Terra mentre è visibile per intero.

La Superluna in estate

La bella stagione è stata contrassegnata da diversi fenomeni di questo tipo. In particolare, il mese d’agosto si è concluso con un evento unico e raro come la Superluna Blu.

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, infatti, la Luna si è mostrata eccezionalmente luminosa e grande, con un aumento del 14% nella grandezza e del 30% nella luminosità rispetto a una Luna piena normale. Quando ci sarà la prossima Superluna Il nome “Superluna Blu” deriva dalla combinazione di luminosità eccezionale e dal fatto che è la seconda Luna piena in un mese, una rarità. L’estate 2022, invece, aveva regalato un altro fenomeno lunare spettacolare, come la cosiddetta Luna del Cervo nel mese di luglio.

La prossima Superluna è programmata invece per il 19 agosto 2024, ma già il 15 novembre potremo ammirare una seconda Superluna autunnale, con il perigeo a 361.867 chilometri dalla Terra.