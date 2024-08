La storica azienda tedesca di sedili Recaro dichiara fallimento: 215 dipendenti a rischio licenziamento

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Recaro dichiara fallimento. La grande azienda di sedili tedesca, in vita da più di un secolo, ha rinunciato ai tentativi di sopravvivere alla crisi che la attanagliava da prima del Covid: 215 dipendenti rischiano di rimanere senza lavoro.

Recaro dichiara fallimento

La famosa azienda tedesca Recaro, fornitrice di sedili per automobili a livello internazionale, ha dichiarato fallimento nella giornata del 1 agosto dopo oltre 100 anni di attività ininterrotta dalla sua fondazione, nel 1906.

Inizia così la fase di amministrazione controllata affidata all’avvocato Holger Blümle, che si occuperà della dismissione degli asset dell’azienda in modo da riuscire a ripagare la maggior parte dei creditori.

Fonte foto: Getty Recaro in una fiera di settore

A rischio ora la posizione di 215 operai che lavoravano nello stabilimento tedesco e che per anni hanno tentato di salvare la storica azienda con sacrifici anche gravosi e tagli volontari degli stipendi in modo da ridurre le spese.

Le difficoltà tra auto elettriche e Covid

Le cause del fallimento della Recaro sono da ricondurre principalmente a due fattori che hanno messo in grave difficoltà la storica azienda di sedili per auto tedesca. Si tratta della pandemia da Covid-19 da una parte e di un radicale cambiamento del mercato dall’altra.

Nel primo caso si è trattato di un fattore congiunturale, quindi momentaneo, che però ha lasciato un duro segno nei conti della società. La pandemia ha bloccato la produzione e fatto accumulare debiti che hanno pesato in un momento già complesso.

Più di sistema invece il problema del cambiamento nel settore delle automobili. L’arrivo sul mercato delle auto elettriche e la concorrenza cinese hanno fatto crollare le basi su cui per decenni si era retto il successo di Recaro.

Le panchine delle squadre di calcio

Recaro non era famosa soltanto per i molti di auto modelli serviti dai suoi sedili, ma anche perché aveva fornito a diverse squadre di calcio della Bundesliga, la Serie A tedesca, le sedie delle panchine.

Tra queste due formazioni storiche del calcio tedesco come Borussia Dortmund e Stoccarda, ma anche di una delle società in più rapida ascesa dell’intero campionato, il RB Lipsia.

“Siamo delusi e ci sentiamo traditi dalla direzione.I nostri colleghi hanno fatto grandi sacrifici per sostenere l’azienda” ha commentato sull’accaduto FrankBokowits, rappresentante di uno dei più importanti sindacati della Germania.