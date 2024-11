La storia della presunta reincarnazione delle gemelle Pollock finisce in un podcast: la misteriosa somiglianza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La controversa storia della presunta reincarnazione delle gemelle Pollock è raccontata in un nuovo podcast di Apple TV+, intitolato Extrasensory.

La morte delle sorelle Pollock

Il 5 maggio del 1957, Joanna e Jacqueline Pollock, figlie più piccole di Florence e John Pollock, residenti nella cittadina di Hexham in Inghilterra, hanno perso la vita a 6 e 11 anni in un tragico incidente stradale, mentre erano dirette in chiesa con la famiglia.

Le due bambine sono state investite da un’automobile finita fuori strada e sono morte sul colpo.

Le gemelle Pollock.

La nuova gravidanza

Dopo la tragedia, nella famiglia Pollock è tornata un po’ di gioia con la notizia di una nuova gravidanza. Quando ha scoperto che Florence era incinta, John Pollock ha azzardato una profezia: Joanna e Jacqueline sarebbero rinate.

La moglie, però, molto cattolica, ha respinto inizialmente questa teoria, non potendo credere al fatto che l’anima delle sue due figlie morte non fosse in Paradiso. Il medico, inoltre, aveva previsto un solo figlio e in famiglia non c’era alcun precedente di parto gemellare.

Le gemelle Pollock e la presunta reincarnazione

Il 4 ottobre 1958 sono nate due gemelle, battezzate con i nomi di Gillian e Jennifer.

Alcuni dettagli fisici delle due neonate ricordavano ai genitori le figlie morte: curiosamente, pur essendo omozigote, le due erano più simili alle sorelle morte che tra di loro. Gillian aveva una voglia di uguale dimensione e forma di quella che aveva Joanna e Jennifer ne aveva una nello stesso punto dove Jacqueline si era procurata una cicatrice.

Le due gemelle, inoltre, avevano la fobia delle auto e conoscevano i posti frequentati dalle due sorelle morte nei dettagli, pur senza esserci mai state.

Un giorno Jennifer ha indicato il volto della sorella e detto: “Ti esce sangue dagli occhi. È lì che ti ha investito l’automobile”. In un’altra occasione Gillian ha raccontato a Jennifer che il neo in viso era “la cicatrice che si è procurata cadendo su un secchio”.

La storia della presunta reincarnazione ha avuto vasta eco: il dottor Banerjee è partito dall’India per studiare il caso delle ragazze, mentre lo psichiatra Ian Stevenson è volato dagli Stati Uniti diverse volte per inserire la loro storia in un libro su bambini e reincarnazione.

Le testimonianze al podcast sulle gemelle Pollock

Nel podcast Extrasensory di Apple Tv+ è stata intervistata Joanna Pollock, nipote di John e Florence (è la figlia di uno dei quattro figli maggiori della coppia).

Del nonno ha detto: “Era un narcisista”. Joanna è nata poco prima delle gemelle ed è praticamente cresciuta con loro nella casa dei nonni. Il suo racconto sul caso che ha scosso la Gran Bretagna (e non solo) è proseguito così: “Lui picchiava Florence, le urlava di non metterlo in imbarazzo, la sgridava e la colpiva. Una volta credo di averla vista con un occhio nero. Mi chiamava nel suo studio per mostrarmi libri di autopsie e vittime di omicidi. E poi ha iniziato a toccarmi”.

Secondo Joanna, l’anima violenta di John e la sua continua ricerca di attenzioni avrebbero spinto la moglie Florence a mentire con lo psichiatra Stevenson raccontando comportamenti che le gemelle, in realtà, non avrebbero mai avuto, allo scopo di compiacere il marito e aiutarlo a diventare famoso. John Pollock, inoltre, avrebbe sempre avuto una sorta di ossessione per la reincarnazione e lui stesso credeva di essersi reincarnato.

Al podcast ha parlato anche Jennifer, l’unica delle due gemelle ancora in vita. Stando al suo ricordo, il padre era affettuoso, sempre disponibile e amorevole. Le chiamava “le sue principesse”. Di lui ha detto: “Non era un bugiardo, lo garantisco, credeva a quelle storie con tutto il suo cuore”.

Jennifer ha riferito di aver appreso delle due sorelle morte solo in adolescenza e confermato i racconti del padre. Sull’ipotesi di essere reincarnata ha detto: “Sarebbe bello risolvere il mistero una volta per tutte. Sta alle persone, però, farsi la loro idea”.