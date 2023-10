La notizia dei bimbi decapitati nel kibbutz di Kfar Aza è inventata? Dietrofront della fonte e di Joe Biden

Sabato 7 ottobre Hamas ha lanciato l’attacco a Israele, lanciando migliaia di razzi da Gaza. Contemporaneamente alcuni militanti hanno fatto irruzione nel kibbutz di Kfar Aza, uccidendo circa 200 persone, tra cui una quarantina di bimbi. Alcuni sarebbero stati decapitati, almeno secondo i primi resoconti, su tutti quello di Yossi Landau, capo delle operazioni della Ong Zaka, ha rettificato: dopo aver detto di averli visti coi suoi occhi alla Cbs, ora ha fatto un passo indietro. Così come la Casa Bianca, che ha specificato che Joe Biden non ha mai visto le foto dei presunti cadaveri decapitati. Dubbi persino in Israele. Cosa sappiamo fino ad ora.

Tra chi ha rilanciato il dietrofront di Yossi Landau, capo delle operazioni della Ong Zaka, c’è la giornalista Cecilia Sala, che su X ha riportato le vecchie dichiarazioni alla Cbs (quelle di mercoledì 11 ottobre) e poi la sostanziale rettifica.

La Ong Zaka è un’organizzazione che collabora nell’identificazione delle vittime di terrorismo per garantire una sepoltura secondo i dettami religiosi ebraici: si è recata sul posto dopo l’attacco.

The story of beheaded children in Kfar Aza kibbutz is likely fake.

The first source to report it, the NGO Zaka which collects the bodies, no longer confirms it. In photo Yossi Landau, head of operations in the South of Zaka, who answering a specific question no longer says that… pic.twitter.com/4EzAb7Thx4

— Cecilia Sala (@ceciliasala) October 12, 2023