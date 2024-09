La star di TikTok Taghera aggredita a Napoli e minacciata con una pistola puntata alla testa: il racconto choc

Aggressione per le vie del centro di Napoli, vittima l’artista e influencer Taghera, star di TikTok seguita da oltre 370mila followers. La ragazza 27enne, nelle scorse ore, ha postato sui social un video in cui ha raccontato che un uomo con il volto coperto, durante l’atto criminale, le ha puntato una pistola alla testa.

Napoli, aggressione alla tiktoker e pittrice Taghera

“È arrivato un uomo, in faccia era tutto coperto e aveva in mano una pistola e me l’ha puntata in faccia”, ha narrato la 27enne del Kirghizistan che vive a Napoli da ormai 6 anni.

“Erano in due – ha aggiunto -, il motorino era ancora acceso. Ho iniziato a urlare, il mio cane ad abbaiare, lui continuava a guardarmi con la pistola puntata. Io pensavo fosse un ladro, gli ho detto di prendere il telefono, i soldi. Lui però non voleva quello, mi guardava e ha puntato la pistola anche alla testa del mio cane”.

La tiktoker, fortunatamente, è riuscita a fuggire. Un grosso aiuto lo ha ricevuto dal suo cane che ha cominciato ad abbaiare facendo scappare gli aggressori.

“Diverse persone – ha continuato la giovane – mi hanno riconosciuto, mi hanno portato subito dell’acqua. Però è stato bruttissimo, ho paura a dormire perché temo di fare incubi. Meno male che avevo il cane”.

Taghera: “Non mi è stato rubato niente”

In un secondo video postato mercoledì 25 settembre, Taghera ha rassicurato i suoi ‘seguaci’. “Ieri – ha dichiarato – non ho fatto denuncia perché sono scappata, la gente del palazzo mi ha detto che quei due sarebbero tornati. Oggi ho saputo che è arrivata la polizia che mi cercava ma non mi ha trovato, io non abito lì”.

“Anche se vado a denunciare – ha aggiunto – io non li ho visti in faccia, erano coperti. Però erano adulti, sui trenta, quaranta anni. Non hanno rubato niente, però hanno puntato la pistola in testa a me e al mio cane, per un minuto e mezzo, guardavano. Pensavo, ho quasi 28 anni, morirò qui”.

Chi è la pittrice e tiktoker Taghera

Taghera è una pittrice e star di TikTok. Ha 27 anni e viene dal Kirghizistan. Ha trascorso l’infanzia in un orfanotrofio. Sei anni fa è giunta in Italia e si è innamorata di Napoli.

Ha iniziato a dipingere, a guadagnarsi da vivere e a farsi conoscere sui social anche grazie alla sua spiccata simpatia e a un modo molto particolare di parlare la lingua italiana.