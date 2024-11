La star dei social Ruzza Orologi sventa la ricettazione di un Rolex rubato, i dubbi sul venditore sospetto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lunedì 4 novembre 2024, a Milano, Lorenzo Ruzza, noto gioielliere e star dei social con oltre 500mila follower, ha sventato un caso di ricettazione, chiamando la polizia dopo aver scoperto che un Rolex acquistato nel suo negozio proveniva da un furto. L’episodio, che ha visto l’intervento delle forze dell’ordine, è stato ripreso e mostrato online.

Rolex rubato: il racconto

L’intera vicenda ha inizio quando un 59enne spagnolo si presenta da Lorenzo Ruzza, titolare della “Bottega del Tempo” in via Cesare Battisti, proponendo un Rolex anni Ottanta del valore di circa 2mila euro.

Senza sospettare nulla, Ruzza lo acquista e lo pubblica sui social per metterlo in vendita. Il giorno successivo, il legittimo proprietario dell’orologio, un cittadino italiano derubato a metà ottobre, riconosce il suo Rolex e avvisa immediatamente le autorità, che lo invitano a recarsi da Ruzza per confermare l’identificazione.

Nel frattempo, lo stesso venditore sospetto torna nel negozio, allertando Ruzza che decide di contattare la polizia per chiarire la situazione.

Il messaggio sui social

Ruzza, da sempre molto attivo sui social, ha documentato la vicenda nelle sue storie di Instagram, mostrando l’arrivo delle forze dell’ordine e sottolineando le difficoltà del suo lavoro.

“Non ti puoi permettere di abbassare la guardia o leggerezze di nessun tipo”, ha spiegato ai suoi follower, evidenziando i rischi e le precauzioni necessarie in un settore in cui truffe e reati sono all’ordine del giorno.

Il gioielliere ha elogiato la rapidità dell’intervento della polizia, arrivata in pochi minuti con due pattuglie per gestire la situazione.

L’aggressione nel negozio

Non è la prima volta che Lorenzo Ruzza si trova a dover fronteggiare situazioni pericolose. Intervistato da un giornalista, ha raccontato di aver subito diverse aggressioni in passato.

Una nel 2019, quando la vetrina del suo negozio fu sfondata in pieno giorno e in seguito nel 2022, quando venne seguito da malintenzionati armati che tentarono di rapinarlo mentre si trovava in un garage.

Ruzza ha anche rivelato di essere stato vittima di estorsione nel 2021, episodio per il quale è in corso un processo. In quell’occasione venne aggredito fisicamente, oltre che minacciato. A Milano, casi simili si stanno verificando sempre più spesso, come nel caso del recente incendio con vittime.