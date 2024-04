La società Kiko sarà ceduta al fondo L Catterton: valutazione da 1,4 miliardi, Percassi rimane presidente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Venduta. La società di cosmetici Kiko Milano, fondata dall’imprenditore bergamasco e presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, sarà venduta al fondo statunitense L Catterton. Valutazione miliardaria, ma i dettagli rimangono segreti.

Kiko venduta a L Catterton

Il fondo di investimento americano L Catterton acquisterà Kiko Milano, società di cosmetici italiana fondata dai fratelli Percassi, che controllano anche parte della società di calcio di Serie A di Bergamo, l’Atalanta.

La valutazione di Kiko è stata di 1,4 miliardi di dollari. Il fondo, che è posseduto in piccola parte dalla società Lvmh, che controlla marchi come Louis Vuitton, Dior e Bulgari, entrerà in possesso del 70% dell’azienda.

Le restanti quote saranno mantenute dalla stessa famiglia Percassi, mentre Antonio Percassi rimarrà presidente. Non sono noti i dettagli dell’accordo di vendita, ma la cifra attorno a cui le due parti avrebbero firmato sarebbe di 1,05 miliardi di euro.

Il successo di Kiko

Kiko è uno dei più importanti marchi di cosmetica indipendenti al mondo. Al di fuori della manciata di grandi società che controllano il mercato, l’azienda italiana è riuscita dal 1997, anno della fondazione, a trovare una propria clientela.

Nel 2022 Kiko Milano ha fatturato 671 milioni di euro, ha oltre 900 punti vendita, tutti di proprietà dell’azienda stessa, in diversi Paesi del mondo, con una forte presenza anche negli Stati Uniti. Per il 2023, gli obiettivi dell’azienda erano quelli di arrivare a 1.100 negozi in oltre 75 Paesi e superare gli 800 milioni di euro di ricavi.

L’impero di Antonio Percassi

L’ex proprietario e ora presidente e azionista di minoranza di Kiko è Antonio Percassi, imprenditore bergamasco. Dopo una breve carriera da calciatore in Serie B e in Serie A con l’Atalanta, si ritira a 25 anni per iniziare l’attività da imprenditore.

Comincia aprendo alcuni negozi Benetton a metà degli anni 70, affiancando questa attività a quella di imprenditore immobiliare. Continua a espandersi nel mondo della moda portando in Italia il marchio Zara nel 2001.

Apre Kiko come un singolo negozio a Milano nel 1997, ma il vero sviluppo dell’azienda arriva nel 2014. Oltre alla moda, Percassi porta in Italia marchi molto famosi come Starbucks e i negozi Lego. È proprietario di numerosi centri commerciali tra cui OrioCenter, vicino all’aeroporto di Bergamo.

Nel 2010 acquista l’Atalanta, squadra di calcio di Bergamo allora in Serie B. Durante la sua gestione il club raggiunge per la prima volta nella sua storia la partecipazione all’Europa League e alla Champions League. Percassi cede nel 2022 la maggioranza delle quote dell’Atalanta a un fondo americano, rimanendone presidente, in un’operazione simile a quella fatta con Kiko.