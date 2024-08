La social card "Dedicata a te" da 500 euro torna a settembre 2024, i requisiti per averla e come funziona

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dal prossimo settembre arriverà la social card “Dedicata a te”, annunciata a giugno dal Governo e già introdotta in via sperimentale l’anno scorso. La card, destinata a beneficiari con determinati requisiti, avrà un valore di 500 euro: ecco le caratteristiche e le modalità per richiedere il contributo.

Social card “Dedicata a te” in arrivo a settembre

Inizieranno ad arrivare da settembre i primi pagamenti per la carta acquisti “Dedicata a te”, la social card annunciata a giugno dal Governo Meloni dopo essere stata introdotta, in via sperimentale, già nel 2023.

Le prime famiglie beneficiarie della nuova misura di sostegno dal valore di 500 euro (contro i 459 euro dello scorso anno), aumentate da 1,2 milioni a 1,33 milioni, riceveranno quindi i soldi a partire dal mese prossimo.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida durante conferenza stampa per la presentazione della social card “Dedicata a te”, sostegno dal valore di 500 euro per le famiglie

L’aumento sia del valore della card che delle famiglie ammesse alla misura è stato possibile grazie a un aumento dei fondi stanziati, passati dai 520 milioni di euro dello scorso anno ai 676 milioni previsti per quest’anno.

La social card da 500 euro, i requisiti

La social card “Dedicata a te” è utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti oppure di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Per avere accesso alla misura bisogna però essere in possesso di determinati requisiti: nello specifico, la misura può essere richiesta esclusivamente da nuclei familiari (privilegiati quelli con tre o più componenti) residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15 mila euro.

La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. “Dedicata a te” verrà distribuita sotto forma di PostePay, e potrà essere ritirata dai beneficiari direttamente presso gli uffici di Poste Italiane. Il primo pagamento dovrà avvenire tassativamente entro il 16 dicembre 2024.

“Dedicata a te”, ecco come richiedere la card

A differenza di altri contributi economici, la social card “Dedicata a te” non prevede la presentazione di una domanda ma verrà distribuita in base alle graduatorie stilate dall’INPS, previa comunicazione da parte del Comune di residenza.

Una volta ottenuta la PostePay con l’accredito, bisognerà effettuare il primo pagamento entro dicembre, e l’ultimo entro il 28 febbraio 2025, data oltre la quale la carta non sarà più utilizzabile.

Il saldo sarà già impostato sulla carta, e potrà essere verificato solo tramite ATM Postamat, digitando lo stesso PIN utilizzato per i pagamenti. Come detto, potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, abbonamenti al trasporto pubblico e carburante, e non per altre compere come alcolici, farmaci, detersivi o altro.