La scuola di Pioltello resterà chiusa per la fine del Ramadan, la decisione contro il ministro Valditara

L’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, resterà chiuso il 10 aprile prossimo, in occasione della festa per la fine del Ramadan. Lo ha confermato il Consiglio di istituto dopo aver rivisto la delibera che era stata dichiarata irregolare dall’Ufficio scolastico regionale. Una decisione contraria alle aspettative del ministro Valditara, che aveva invitato la scuola a tornare sui propri passi.

Come riporta il Corriere della Sera, nella serata di lunedì 25 marzo il consiglio d’istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello (Milano) ha confermato con voto unanime la sospensione delle lezioni per il prossimo 10 aprile, in occasione della festa per la fine del Ramadan, Eid al Fitr.

Il consiglio ha rivisto la delibera che nei giorni scorsi era stata dichiarata irregolare dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

La scuola resterà dunque chiusa il 10 aprile: la conferma ufficiale arriverà martedì mattina, quando la delibera modificata verrà comunicata all’Ufficio scolastico regionale.

Le modifiche alla delibera

La delibera oggetto di contestazione era stata votata a maggio 2023 ma il caso è scoppiato solo recentemente quando la notizia è divenuta pubblica, diventando oggetto di polemica politica.

Il consiglio d’istituto ha ora modificato la delibera, colmando le lacune che erano state segnalate in prima istanza dall’Ufficio scolastico regionale.

Da quanto emerso, la modifica riguarda soltanto la motivazione didattica alla base della decisione, legata alle prevedibili numerose assenze degli studenti di cultura musulmana, che nella scuola di Pioltello sono quasi la metà del totale.

La decisione contro il ministro Valditara

La decisione del consiglio d’istituto della suola di confermare la chiusura per la festa di fine Ramadan va contro le aspettative del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che era più volte intervenuto sulla vicenda contestando lo stop alle lezioni.

Valditara ha parlato della scuola di Pioltello anche oggi, a margine della presentazione del suo libro, invitando il consiglio d’istituto a rivedere la decisione.

Invito che non è stato accolto. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere della Sera: “Credo che con grande spirito di collaborazione il Consiglio d’istituto possa considerare quello che è stato un mio invito, quello di far sì che il 10 aprile si possa tenere la scuola aperta, perché non credo che si faccia inclusione chiudendo le scuole, ma parlando dei problemi, del dialogo tra religioni, della inclusione e della integrazione. Con grande serenità mi aspetto che si sanino le irregolarità che gli ispettori hanno ravvisato”.