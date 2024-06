La scomparsa del corriere Nicolas Matias Del Rio a Grosseto sull'Amiata: dall'ipotesi rapina ai due fermati

È passato circa un mese dalla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, corriere di origini argentine di cui dal 22 maggio 2024 non si hanno più notizie. Secondo gli investigatori, Del Rio potrebbe essere stato vittima di una rapina mentre faceva una consegna. Il 18 giugno sono state fermate due persone, un cittadino di origini albanesi e uno di origini turche accusati di rapina e danneggiamento. Nel giorno della scomparsa, Nicolas Matias Del Rio trasportava un carico del valore complessivo di 500 mila euro.

La scomparsa di Nicolas Matias Del Rio

Il 22 maggio 2024 Ncolas Matias Del Rio, 40 anni, è partito per una consegna commissionata dall’azienda di Piancastagnaio (Siena) per la quale lavorava, per conto della ditta New Futura. Il carico era composto da borse di lusso.

Poche ore dopo la partenza, Del Rio aveva contattato il suo datore di lavoro per passargli la telefonata di un uomo non meglio qualificato come Goni. Poco dopo, sempre il titolare aveva tentato di ricontattarlo, ma senza risultati.

Due giorni dopo la denuncia, il furgone sul quale viaggiava Nicolas è stato rinvenuto a Roccalbegna (Grosseto) completamente carbonizzato. Nessuna traccia del carico, di cui sono stati rinvenuti solamente gli scatoloni vuoti, e tanto meno di Nicolas, di cui non è stato rinvenuto nemmeno il telefono cellulare.

Il furgone sul quale il corriere viaggiava non era dotato di gps, per questo non è possibile ricostruire il percorso.

I due arresti

La svolta è arrivata il 18 giugno. Due uomini, un cittadino turco di 42 anni e un altro di 33 di nazionalità albanese, sono stati arrestati e dovranno rispondere di rapina e danneggiamento. Il più giovane è stato arrestato a Ciampino mentre stava per imbarcarsi per Tirana, sua città d’origine.

Secondo fonti investigative vicine a ‘Fanpage’, gli inquirenti sarebbero alla ricerca di altri componenti della banda, con l’ipotesi che dietro la scomparsa di Nicolas Matias Del Rio ci sia la malavita dell’Est Europa.