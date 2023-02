La scaletta ufficiale del Festival di Sanremo 2023, serata per serata: canzoni, ospiti e co-conduttrici

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Festival di Sanremo 2023 va in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston e prevede 5 serate ricche di canzoni, ospiti e co-conduttrici. Amadeus, presentatore e direttore artistico, è pronto a offrire una scaletta ricca di novità affiancato da personaggi femminili di fama nazionale e internazionale. Ecco, nel dettaglio, il programma ufficiale di Sanremo 2023.

La prima serata di martedì 7 febbraio: primi 14 cantanti in gara, conduce Chiara Ferragni

L’edizione numero 73 del Festival di Sanremo inizia martedì 7 febbraio: insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, sul palco salirà la prima co-conduttrice, ossia ChiaraFerragni, imprenditrice digitale di fama internazionale, seguitissima sui social.

Gli ospiti saranno i campioni in carica Mahmood e Blanco, che eseguiranno la loro ‘Brividi’. Sul palco saliranno poi i Pooh (con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci, che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai 1 ‘Fiori sopra l’inferno’. Durante un collegamento dalla nave da crociera su cui si troverà Fedez, invece, si esibirà Salmo.

Fonte foto: ANSA I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, insieme ad Amadeus

Il programma della prima serata prevede l’esibizione dei primi 14 dei 28 artisti in gara (che, come nella passata edizione, non sono divisi in ‘Big’ e ‘Nuove proposte’, ma fanno parte di un’unica categoria).

A votare i brani in gara sarà la categoria dei giornalisti accreditati, divisa per in tre tronconi i cui voti peseranno un terzo ciascuno: carta stampata e tv; radio; web.

Sarà poi illustrata la prima classifica parziale dei cantanti che si sono esibiti.

La seconda serata di mercoledì 8 febbraio: restanti 14 cantanti in gara, conduce Francesca Fagnani

Il programma della seconda serata di mercoledì 8 febbraio prevede che Amadeus e Gianni Morandi siano affiancati dalla co-conduttrice Francesca Fagnani, giornalista nota al grande pubblico per essere il volto del programma ‘Belve’.

Ospiti Al Bano, Massimo Ranieri (che formeranno un inedito trio con Morandi), i Black Eyed Peas, il comico Angelo Duro e l’attore Francesco Arca (che presenterà la fiction Rai ‘Resta con me’).

Lato artistico, si esibiranno i restanti 14 cantanti. Anche in questo caso, a votare saranno i giornalisti secondo le modalità della prima serata.

Sarà infine mostrata la seconda classifica parziale dei cantanti che si sono esibiti.

La terza serata di giovedì 9 febbraio: tutte le canzoni in gara, conduce Paola Egonu

Per la terza serata del Festival di Sanremo Amadeus e Morandi saranno affiancati dalla pallavolista della Nazionale italiana, Paola Egonu.

Ospiti d’onore i Maneskin, vincitori nel 2021. Sul palco, anche Peppino Di Capri.

Nella terza serata, giovedì 9 febbraio, i 28 artisti proporranno le 28 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria demoscopica. I due sistemi di voto peseranno per il 50% ciascuno.

La quarta serata di venerdì 10 febbraio: serata cover, conduce Chiara Francini

Venerdì 10 febbraio una delle serate più attese, quella delle cover, ossia dei duetti tra i cantanti in gara e i loro ‘ospiti.

Alla co-conduzione, l’attrice Chiara Francini.

Durante la serata, ospite il cast di ‘Mare fuori’, che canterà la celebre sigla della serie.

Tutti gli artisti si esibiranno in successione e saranno votati da tutte le giurie: televoto (34%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e demoscopica (33%).

La serata finale di sabato 11 febbraio: la finale, torna Chiara Ferragni

Per la serata finale, sabato 11 febbraio, con Amadeus e Morandi ci sarà di nuovo Chiara Ferragni.

Oltre a Gino Paoli e a Luisa Ranieri, che parlerà del successo della serie di ‘Lolita Lobosco’, un’altra esibizione di Salmo. E poi, soprattutto, i Depeche Mode.

Durante la puntata sarà trasmesso anche un video messaggio (registrato) del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Tutti i 28 brani in gara saranno votati dal pubblico attraverso il televoto.

Le prime tre canzoni in classifica verranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Dopodiché, sarà proposta una nuova votazione con tutte le giurie: televoto (34%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e demoscopica (33%).

Il brano/artista più votato sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2023.