La Russia pronta alla guerra con la Nato, l'allarme lanciato dalla Polonia sulle truppe di Vladimir Putin

La Russia sarebbe pronta a fare la guerra contro la Nato: a lanciare l’allarme sulle truppe guidate da Vladimir Putin è la Polonia.

L’allarme dalla Polonia sulla guerra tra Russia e Nato

“La Russia prepara la guerra contro la Nato”. L’allarme è scattato in Polonia, dove il comandante delle forze armate polacche, il generale Wieslaw Kukula ha tenuto un discorso nel giorno del 25esimo anniversario dell’adesione del Paese all’Alleanza atlantica.

Per la Polonia, Vladimir Putin non si fermerà all’Ucraina e starebbe pensando a un’offensiva contro la Nato. Il generale Wieslaw Kukula, nel suo discorso, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, ha sottolineato che ci sono “chiari indizi” che la Russia sta adottando misure in questo senso. Lo stesso Kukula ha ricordato che la Nato è una struttura creata per la difesa.

La reazione della Polonia alla minaccia della Russia di Putin

Il comandante delle forze armate polacche, Wieslaw Kukula, ha annunciato che la Polonia risponderà alla minaccia “trasformando il suo esercito per sviluppare una maggiore resilienza all’interno della società”.

Il generale ha spiegato: “Non vogliamo solo ottenere un miglioramento radicale per la nostra difesa, ma anche mantenere la preparazione politica e la prospettiva che anni di pressione ci hanno dato. Il fondamento della nostra strategia di contenimento si basa sulle reali capacità delle forze polacche”.

Wieslaw Kukula ha assicurato che la società polacca è “unita” quando si tratta di questioni di sicurezza internazionale.

I 3 fattori che guidano le “azioni aggressive” della Russia di Putin

Nel suo discorso tenuto nel giorno del 25esimo anniversario dell’adesione della Polonia all’Alleanza atlantica, il generale Wieslaw Kukula ha spiegato anche che i 3 fattori che determinano le “azioni aggressive” della Russia sono: “ideologia, forza e opportunità“.

Il comandante delle forze armate polacche ha aggiunto: “Nonostante le pesanti perdite subite in Ucraina, la Russia sta riorganizzando le sue truppe e sta facendo lavorare intensamente la sua industria militare. Si tratta di uno Stato pronto a utilizzare ogni opportunità a sua disposizione e le debolezze che si presentano i suoi avversari per raggiungere i propri interessi”.