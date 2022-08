"La Russia pagherà", Kiev presenta il conto a Putin: miliardi di dollari in fumo per la guerra in Ucraina

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

I danni subiti dall’Ucraina durante l’invasione russa sono aumentati di 2,1 miliardi di dollari sono nell’ultima settimana, raggiungendo la cifra di 110,4 miliardi. Le perdite sono ancora peggiori. Si tratta del colpo subito dall’economia nazionale a causa della distruzione degli edifici residenziali e non e delle infrastrutture.

Chi ha condotto lo studio e cosa significa “la Russia pagherà”

A riportarlo è il progetto Russia will pay (“La Russia pagherà”) portato avanti dalla Kyiv School of Economics in collaborazione con l’ufficio del presidente.

I dati sono stati raccolti con l’ausilio del ministero dell’Economia, del ministero della Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, del ministero delle Infrastrutture e del ministero dello Sviluppo.

I danni e le perdite della guerra in Ucraina in ogni settore

La Kse ha analizzato nel dettaglio i danni subiti dalle strutture, le perdite da essi derivanti o riconducibili al conflitto e quanti soldi saranno necessari per riportare ogni settore allo splendore originale. (Le cifre sono espresse in dollari americani).

Abitazioni . Danni per 47,8 miliardi e perdite per 3,5 miliardi. Necessari 75,3 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 47,8 miliardi e perdite per 3,5 miliardi. Necessari 75,3 miliardi per la ricostruzione. Infrastrutture e trasporti . Danni per 33,4 miliardi e perdite per 18,2 miliardi. Necessari 44,6 miliardi per la ricostruzione.

e . Danni per 33,4 miliardi e perdite per 18,2 miliardi. Necessari 44,6 miliardi per la ricostruzione. Imprese e servizi . Danni per 8,8 miliardi e perdite per 29,8 miliardi. Necessari 18,3 miliardi per la ricostruzione.

e . Danni per 8,8 miliardi e perdite per 29,8 miliardi. Necessari 18,3 miliardi per la ricostruzione. Agricoltura . Danni per 4,3 miliardi e perdite per 23,4 miliardi. Necessari 17,5 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 4,3 miliardi e perdite per 23,4 miliardi. Necessari 17,5 miliardi per la ricostruzione. Servizi sociali . Danni per 0,3 miliardi e perdite per 6,4 miliardi. Necessari 6,7 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 0,3 miliardi e perdite per 6,4 miliardi. Necessari 6,7 miliardi per la ricostruzione. Veicoli . Danni per 2,4 miliardi e perdite per 0,2 miliardi. Necessari 4,6 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 2,4 miliardi e perdite per 0,2 miliardi. Necessari 4,6 miliardi per la ricostruzione. Istruzione . Danni per 3,8 miliardi e perdite per 2,1 miliardi. Necessari 4,7 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 3,8 miliardi e perdite per 2,1 miliardi. Necessari 4,7 miliardi per la ricostruzione. Commercio . Danni per 2,1 miliardi e perdite per 23,3 miliardi. Necessari 3,9 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 2,1 miliardi e perdite per 23,3 miliardi. Necessari 3,9 miliardi per la ricostruzione. Energia . Danni per 1,8 miliardi e perdite per 11,6 miliardi. Necessari 3,5 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 1,8 miliardi e perdite per 11,6 miliardi. Necessari 3,5 miliardi per la ricostruzione. Sanità . Danni per 1,6 miliardi e perdite per 2,7 miliardi. Necessari 2,5 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 1,6 miliardi e perdite per 2,7 miliardi. Necessari 2,5 miliardi per la ricostruzione. Servizi pubblici . Danni per 1,3 miliardi e perdite per 2,3 miliardi. Necessari 1,7 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 1,3 miliardi e perdite per 2,3 miliardi. Necessari 1,7 miliardi per la ricostruzione. Cultura , religione , sport e turismo . Danni per 1,3 miliardi e perdite per 4,3 miliardi. Necessari 2,3 miliardi per la ricostruzione.

, , e . Danni per 1,3 miliardi e perdite per 4,3 miliardi. Necessari 2,3 miliardi per la ricostruzione. Edifici amministrativi . Danni per 0,9 miliardi e perdite per 0,1 miliardi. Necessari 1,3 miliardi per la ricostruzione.

. Danni per 0,9 miliardi e perdite per 0,1 miliardi. Necessari 1,3 miliardi per la ricostruzione. Infrastrutture digitali . Danni per 0,6 miliardi e perdite per 1,1 miliardi. Necessario 1 miliardo per la ricostruzione.

. Danni per 0,6 miliardi e perdite per 1,1 miliardi. Necessario 1 miliardo per la ricostruzione. Finanza. Danni per 0,02 miliardi e perdite per 0,2 miliardi. Necessari 0,02 miliardi per la ricostruzione.

Fonte foto: ANSA Edifici danneggiati a Irpin, alle porte di Kiev.

Quanti soldi saranno necessari per ricostruire l’Ucraina

In totale i danni dovuti alla guerra in Ucraina calcolati dall’istituto ammontano a 110,4 miliardi di dollari. Le perdite a 129,1 miliardi. Per riportare tutto com’era prima della guerra saranno necessari 188 miliardi di dollari.

A questa cifra bisogna però aggiungere altri 70 miliardi di dollari che saranno necessari, in base alle prime indagini della Banca Mondiale, per lo sminamento del Paese. E portano il totale a 258 miliardi di dollari.