La Russia invia il sottomarino nucleare Kazan a Cuba oltre alle navi da guerra: il video dell'arrivo a L'Avana

Il Kazan, un sottomarino a propulsione nucleare della Russia dotato di missili da crociera, è arrivato al porto dell’Avana, capitale di Cuba, insieme ad alcune navi militari. L’evento si inserisce in un contesto di grandi tensioni tra gli Stati Uniti e Mosca e anticipa una serie di esercitazioni militari del Cremlino nella regione caraibica. Il video diffuso mostra il mezzo transitare vicino alle coste cubane.

Molti dei residenti dell’isola hanno assistito all’arrivo del Kazan, avvenuto nella giornata di mercoledì 12 giugno, come riportato anche da Il Messaggero.

Come si può osservare nel video diffuso, l’avvenimento è stato accompagnato dallo sparo di alcuni colpi a salve e dagli applausi della comunità locale.

Le caratteristiche

Si tratta di un sottomarino della classe Yasen, una linea di avanguardia che sta sollevando diverse preoccupazioni tra le forze armate occidentali per la sua potenza di fuoco.

Lo sviluppo di questa classe risale addirittura alla Guerra Fredda, ma il primissimo esemplare, il Severodvinsk, è entrato in servizio solo un decennio fa.

Stiamo parlando di mezzi molto silenziosi, con un arsenale temibile e particolarmente ostici da rilevare.

Il Kazan, in particolare, può vantare diversi tipi di missili da crociera tra cui gli Oniks, i Kalibr e, presto, quelli ipersonici Zircon.

Le esercitazioni a Cuba

Le esercitazioni in programma sono state organizzate per rafforzare le relazioni tra la Russia e Cuba e mettere in mostra le capacità della flotta sottomarina di Vladimir Putin.

Insieme al sottomarino c’erano anche alcune navi russe della fregata Ammiraglio Gorshkov.

Le imbarcazioni hanno attraccato dopo aver effettuato delle esercitazioni utilizzando missili ad alta precisione, come ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca.

Gli Stati Uniti, così come diverse navi da guerra canadesi, stanno monitorando da vicino la situazione.