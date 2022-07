La Russia di Putin perde il sottomarino nucleare Dmitry Donskoy: era il più grande del mondo

Il più grande e pesante sottomarino nucleare del mondo, il TK-208 Dmitry Donskoy, è stato ufficialmente dismesso dalla Marina russa. Secondo indiscrezioni provenienti da Mosca dovrebbe essere smaltito e rottamato in un complesso militare-industriale.

Intanto, dopo aver prestato servizio per circa 30 anni, il nome del gigante marino è già stato assegnato a un altro sottomarino nucleare strategico, appartenente alla classe Borey-A e in costruzione dal 2021. Il suo varo è stato programmato per il 2025.

Dmitry Donskoy, il gigante marino sovietico

Il Dmitry Donskoy è entrato a far parte della flotta di combattimento russa ai tempi dell’Unione Sovietica e della Guerra Fredda, nel 1981.

Lungo 175 metri e con una stazza di 48mila tonnellate, è stato il sottomarino nucleare principale del Progetto 941 Shark (classificazione NATO – SSBN Typhoon).

Quel programma militare portò complessivamente alla costruzione di altri sei sommergibili. Il Dmitry Donskoy era l’ultimo superstite.

Il restyling del sottomarino nucleare

Nel 2002 l’enorme sottomarino era finito al centro di un’operazione di restyling con il fine di testare il missile balistico intercontinentale Bulava.

L’idea era quella di mantenere operativo il sommergibile almeno fino al 2020, in modo tale da inserire il vettore di razzi pesanti all’interno dei test del missile Bulava-M rimodernato.

Pronto il Belgorod, l’erede del Dmitry Donskoy

Con la dismissione e rottamazione del Dmitry Donskoy è il sottomarino russo Belgorod ad acquisire lo status di sommergibile nucleare più grande al mondo.

Il vecchio re subacqueo della flotta di Mosca è stato avvistato l’ultima volta scortare proprio il suo erede nel Mar Bianco, nell’area nord-occidentale della Russia.

Lungo 184 metri e pesante 14700 tonnellate, è entrato in servizio all’inizio del mese di luglio. È dotato di un doppio reattore nucleare ed è stato ufficialmente progettato per svolgere missioni di ricerca e sorveglianza.

È capace di restare immerso in acqua anche 120 giorni consecutivi senza necessità di riemergere e ha la capacità scendere fino a 500 metri di profondità, il doppio rispetto ai sottomarini statunitensi simili per stazza.

A renderlo più spaventoso è il fatto che, oltre a trasportare e coordinare altri mezzi militari, può detenere e lanciare diversi siluri nucleari Poseidon. Si tratta di missili subacquei atomici e intercontinentali a lunga autonomia.