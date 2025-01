La Russa e la riforma del burraco, in cosa consiste: il video del presidente del Senato diventa virale

Ignazio La Russa punta alla riforma del burraco: il popolare gioco di carte, sostiene il Presidente del Senato, è ormai preda di integralisti che antepongono il rigido rispetto delle regole al piacere di stare insieme. Ergo, urge una rivisitazione, ovvero la nascita di una sorta di “burraco light”. La seconda carica dello Stato ha elencato a quali punti dovrebbe ispirarsi il nuovo corso.

Giorgia Meloni fan del burraco

In attesa che vadano in porto altre riforme (Autonomia, Premierato, terzo mandato, Giustizia), ecco che arriva la proposta di riforma del burraco.

Non una questione secondaria se è vero, come è vero, che decine di meloniani si intrattengono in infuocate partite notturne in cui ministri, sottosegretari, deputati e senatori si danno battaglia a colpi di tattiche e strategie.

Fonte foto: ANSA

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa

La stessa premier Giorgia Meloni, tempo fa, ammise di essere una giocatrice incallita: “Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l’umiliazione e perdere a burraco, cosa che ultimamente mi sta capitando troppo spesso”.

La riforma del burraco secondo La Russa

“Il burraco è un gioco bellissimo – ha dichiarato La Russa – ma ormai gli appassionati sono integralisti e pensano che sia totalitario“.

I giocatori, lamenta il Presidente del Senato, “non parlano tra di loro, giocano con l’orologio che deve girare”. Per La Russa tutto ciò non va bene: “La competizione viene dopo del piacere dello stare insieme”.

La riforma del burraco secondo Ignazio La Russa deve basarsi su tre cardini:

“si gioca non a orario, ma fino al raggiungimento di un punteggio, il tempo non è tiranno oppure è molto molto ampio”; stop all’eccesso di “pinelle”, ovvero i due che nel burraco valgono 20 punti; “se uno sbaglia a giocare una carta, fintanto che nessun altro l’ha contestata, la può riprendere. Chi l’ha detto che non si possa sbagliare?”

La famiglia La Russa si spacca sul burraco

Nella sua crociata, la seconda carica dello Stato è osteggiata dalla consorte, la quale si oppone tetragona al vento del cambiamento.

“Mia moglie, patita burrachista nel suo breve (dice lei) tempo libero, non apprezza il mio appello. Questo rafforza il mio scherzoso invito a guardare col sorriso gli ‘adepti iper-seriosi’ di questo gioco e a contrastarli con una friendly ironia“.

Intanto una nuova spaccatura ideologica divide non solo gli esponenti di governo e parlamento, ma anche gli italiani: quella fra aperturisti e puristi del burraco.