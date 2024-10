La Russa apre agli animali domestici in Senato, il presidente pronto ad autorizzare l'ingresso di cani e gatti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Cani e gatti potrebbero presto entrare in Parlamento. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha infatti annunciato di essere pronto ad autorizzare i senatori a portare i propri animali domestici negli uffici di Palazzo Madama.

La Russa verso il sì agli animali domestici in Senato

“Vi do una bella notizia”, “credo che sia giunto il momento di autorizzare, con la dovuta preoccupazione, i senatori a portare i propri animali domestici dentro il Senato“.

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa dal palco della seconda edizione dell’evento “Le radici della bellezza” dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in corso a Brucoli, frazione di Augusta (Siracusa).

Fonte foto: 123RF Cani e gatti potranno presto entrare in Senato

Con queste parole riportate da Ansa La Russa dà la notizia che presto i senatori potranno portare con sé a Palazzo Madama cani e gatti.

“Valuteremo la proposta che mi è arrivata di aprire agli animali domestici alcune aree del Senato con determinate circostanze”, ha spiegato.

Cani e gatti in Senato, la proposta di Biancofiore

Lo scorso anno La Russa aveva aperto un’istruttoria in seguito alla richiesta sul tema della senatrice Michaela Biancofiore, ex FI e attuale capogruppo di Noi Moderati, che sta portando avanti da tempo una battaglia per rendere possibile la presenza degli animali domestici in Senato.

Biancofiore ha più volte lamentato di doversi spesso assentare tutto il pomeriggio da Palazzo Madama per accudire il suo cane, Puggy, un carlino di undici anni.

La senatrice ritiene “inaccettabile” che gli animali domestici possano entrare ovunque ma non in Parlamento.

La Russa aveva fatto sua la proposta, avviando una istruttoria nel giugno 2023 per cercare di trovare un modo per rendere possibile la convivenza degli animali domestici negli uffici dei senatori.

Le modalità

Stando all’annuncio di La Russa, dopo oltre un anno il modo per far entrare cani e gatti sarebbe stato trovato.

Al momento però non è noto quale sia la soluzione. Il nodo è sempre stato quello di stabilire chi si occuperebbe degli animali e dei loro bisogni.

Essendo una modifica al regolamento di Palazzo Madama, la novità dovrà essere approvata dal consiglio di presidenza del Senato.