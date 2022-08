La Rappresentante di Lista "maledice" Salvini: "Ciao Ciao" usata nei comizi. La replica del leghista

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La Rappresentante di Lista va all’attacco del segretario della Lega Matteo Salvini. Il duo rimprovera al leader del Carroccio l’uso in un comizio della loro hit “Ciao Ciao”, tormentone che ha debuttato al festival di Sanremo 2022. La replica del politico non si è fatta attendere.

La Rappresentante di Lista attacca Salvini

L’attacco a Salvini della Rappresentante di Lista è arrivato via Twitter con un post di questa mattina, giovedì 4 agosto. Un tweet che è diventato subito virale grazie ai tanti “mi piace” e commenti positivi lasciati dai fan.

“Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit“, si legge nel tweet postato dal gruppo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

I due non usano mezzi termini per commentare l’uso del proprio brano ad un comizio del leader della Lega. “Ciao Ciao” è arrivata al settimo posto a Sanremo 2022, ma la canzone è diventata in breve tempo un tormentone: è stata una delle più trasmesse dalle radio e ascoltate sulle piattaforme di streaming.

La replica di Salvini

La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere, ed è arrivata sempre su Twitter: “Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio”.

Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente.

Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio😎. pic.twitter.com/9SB5PT6Cvz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 4, 2022

Polemica per l’uso di “Ciao Ciao” al comizio

La polemica tra la Rappresentante di Lista e Matteo Salvini ricorda in parte quella andata in scena, sempre sui social, tra la cantante Giorgia e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

In quel caso il botta e risposta aveva riguardato riguardato un tormentone incentrato sulla leader di Fdi, quel “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” che tempo fa aveva spopolato sui social tra meme e remix vari.