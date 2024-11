La Rai ferma anche Luca Barbareschi e Se mi lasci non vale, altro flop e chiusura dopo Antonino Monteleone

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non è riuscita a superare il 2% di share medio la nuova trasmissione di Luca Barbareschi, dating show dedicato alle coppie in difficoltà dal titolo Se mi lasci non vale. Dopo aver spostato il programma dal lunedì al martedì, la Rai decide adesso di concludere il gioco televisivo in anticipo. Stessa sorte toccata, poco tempo prima, a L’altra Italia, format condotto dal giornalista Antonino Monteleone.

Chiude Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi

Se mi lasci non vale: così si chiama il nuovo programma lanciato dalla rai il 22 ottobre e condotto da Luca Barbareschi. Si tratta di un dating show, con coppie in crisi nel tentativo di ritrovarsi come concorrenti, in onda in prima serata ogni martedì.

La prima puntata debuttò lunedì 22 ottobre, in seguito lo show è stato spostato al martedì, e non superò i 321mila spettatori, pari all’1,82% di share.

La seconda puntata, nonostante il cambio settimanale, non ha fatto meglio, giungendo appena all’1,96% di share, per 293mila spettatori.

Così, la Rai ha scelto di interrompere in anticipo la trasmissione: quella che sarà tramessa martedì 5 novembre sarà la terza e ultima puntata.

Il conduttore, però, resterà sugli schermi. Barbareschi è infatti uno dei concorrenti, anche tra i favoriti, dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle.

La versione Rai di Temptation Island

Se mi lasci non vale si era guadagnato parecchie critiche perché considerato una sorta di copia di Temptation Island, noto programma Mediaset.

Il format vedeva “sei coppie in crisi” in gioco per “ritrovarsi”, vivere “per quattro settimane in una villa” per seguire “un corso di educazione sentimentale”. Per decidere, infine, se proseguire come coppia o dirsi definitivamente addio.

Riguardo il paragone con Temptation, il vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai, Giovanni Anversa, aveva ribadito: “Era il nostro punto di riferimento da evitare. Partiamo da presupposti diversi, lì ci sono meccanismi scritti, costruiti”.

Ma mentre Temptation Island, nonostante i contenuti chiaramente diseducativi, ha mantenuto un seguito altissimo, la versione ripulita firmata Rai è stata un flop.

Il caso de L’altra Italia di Antonino Monteleone

Per l’emittente nazionale si tratta del terzo flop dall’inizio del nuovo palinsesto autunnale. Il primo è stato quello di Massimo Giletti su Rai 3 che, con il talk show Lo stato delle cose, si è fermato al 3% di share.

Mentre nella serata di giovedì 31 ottobre è andata in onda, su Rai 2, l’ultima puntata di L’altra Italia, nuovo programma di informazione affidato all’ex Iena Antonino Monteleone.

Con ascolti che non sono riusciti a raggiungere, sin dalla prima puntata, neppure l’1% di share, la Direzione Approfondimento della Rai ha preferito non perseverare e porre fine allo sfortunato esperimento.