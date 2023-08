La Rai censura i concorrenti di Reazione a catena per lo "scippo": Liorni allibito, i Dai e Dai penalizzati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Censura nel programma Rai Reazione a Catena, quiz show condotto da Marco Liorni su Rai1. A essere protagonisti di uno spiacevole scivolone sono i campioni dei Dai e Dai, che nella puntata dello scorso 15 agosto hanno provato a far indovinare una parola a “L’intesa vincente” con termini che non sono piaciuti al conduttore e alla tv di Stato.

Cos’è successo

L’episodio è avvenuto nella puntata del 15 agosto in cui i campioni dei Dai e Dai erano intenti a guadagnarsi l’accesso alla fase finale dell’ultima catena con “L’intesa vincente”. Nel gioco, in cui due dei tre componenti devono fare indovinare una parola misteriosa all’altro che si trova seduto di spalle, i due concorrenti sono scivolati sulla spiegazione della parola “borsetta”.

Simone e Marco, i due concorrenti in piedi, hanno infatti composto una frase che è stata censurata: “Cosa – Piccoletta – Prendi – Alla – Vecchietta“. La risposta immediata di Mario, seduto, è stata quella giusta, ovvero “borsetta“.

Fonte foto: ANSA

La censura della Rai

I tre si sono subito resi conto che la frase formulata non era delle migliori e lo stesso Mario, rispondendo, ha chiuso gli occhi e digrignato i denti consapevole della reazione di Liorni e del notaio.

Risultato? Strigliata per i tre e punto tolto nonostante la parola indovinata che però, in onda nel pomeriggio della Rai, è stata censurata. Mentre Simone e Marco formulavano la frase, infatti, in post produzione sono stati inseriti 5 beep che hanno silenziato le parole dette dai due, anche se ai più attenti non sono sfuggite.

Liorni: “Ma cosa dite”

Mentre Mario ha risposto, però, non è mancato l’intervento del conduttore. Marco Liorni, infatti, è rimasto totalmente allibito dalla formulazione della frase dei Dai e Dai.

“Ma cosa state dicendo? Avete usato parole che non potete utilizzare” ha detto il conduttore, mentre il concorrente Simone ha sottolineato: “Non fatelo“.

Prima volta in tv

Quanto avvenuto, però, è un caso isolato e particolare per la tv di Stato. È infatti capitato spesso che in post produzione, proprio ne “L’intesa vincente”, la Rai censurasse termini o brand particolari per evitare pubblicità occulta, ma mai era stata registrata una censura così massiccia.

Il programma, infatti, nonostante fosse registrato è comunque andato in onda così per com’era, con il grave scivolone dei concorrenti che poi, a fine serata, si sono laureati campioni.