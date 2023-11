La rabbia di Filippo Turetta prima dell'omicidio di Giulia Cecchettin: i danni al condominio e le liti

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Non solo una gelosia di cui Elena Cecchettin è stata testimone in più occasioni, ma la morbosità con cui Filippo Turetta viveva la relazione con Giulia Cecchettin sia prima che dopo la separazione nell’agosto 2023 avrebbe avuto almeno due manifestazioni evidenti.

Lo riferisce un’inviata di ‘Pomeriggio Cinque’ riportando indiscrezioni da fonti non meglio specificate, il tutto raccontato con una doverosa formula dubitativa alla conduttrice Myrta Merlino in collegamento con lo studio.

L’inviata, sotto la casa della famiglia Turetta, riferisce che in almeno due occasioni Filippo avrebbe avuto esplosioni di rabbia. In un primo episodio il ragazzo avrebbe danneggiato un paletto della luce proprio sotto la sua abitazione, colpendolo con violenza; in un secondo episodio, infine, proprio a seguito di un feroce litigio con Giulia Cecchettin, Filippo Turetta avrebbe colpito una sporgenza di marmo staccandola definitivamente.

L’inviata mostra i danni di cui parla, ancora evidenti sotto il condominio in cui vive la famiglia Turetta. Ora c’è attesa per il ritorno di Filippo in Italia. Il 22 novembre è emerso che il ragazzo, una volta raggiunto dalla polizia tedesca, agli stessi agenti avrebbe detto: “Ho ucciso la mia ragazza“.