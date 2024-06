La psicologa Vera Slepoj trovata morta in casa a Padova: ipotesi malore nella notte, aveva 70 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La psicologa e scrittrice Vera Slepoj è stata trovata morta nella sua abitazione a Padova. La nota studiosa, 70 anni, avrebbe perso la vita in seguito a un malore improvviso che l’avrebbe colpita nel corso della notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno.

Come ricordato dal sito del quotidiano locale Il Gazzettino, Slepoj era originaria di Portogruaro (Venezia).

Dopo la laurea in Psicologia all’Università di Padova nel 1977, aveva pubblicato un libro nei primi anni Ottanta, intitolato “Capire i sentimenti“. In totale ha scritto 11 libri, tra cui anche uno tradotto in francese.

Fonte foto: ANSA Vera Slepoj e Catena Fiorello durante la lettura in memoria di Primo Levi al Teatro Flaiano, nel 2019

È stata psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo a cavallo degli anni Duemila e professoressa di Sociologia della Salute all’Università di Siena, oltre che presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory.

L’esperienza in politica

Nel 1999 Slepoj si candida con Alleanza Nazionale alle Europee, ottenendo circa 7000 voti ma non venendo eletta, mentre nel 2006 si candida per il Senato con l’Udc (Unione di Centro).

Ha ricoperto il ruolo di consigliere per l’Authority per il Volontariato tra il 2000 e il 2004 e quello di consigliere del ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006,

Successivamente è stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della Provincia di Padova dal 1999 al 2004.

Le parole del sindaco di Padova

“Una perdita non solo per la comunità scientifica, ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra Università”, ha fatto sapere il sindaco di Padova Sergio Giordani.

“Vera Slepoj – ha proseguito il primo cittadino nel suo messaggio di cordoglio – era molto nota anche per i suoi interventi, sempre molto interessanti e mai banali sui giornali e in televisione: la sua attenzione verso la comunità si era espressa, una ventina di anni fa, anche attraverso l’incarico di assessore alla cultura ai musei e ai servizi sociali della Provincia di Padova”.

“Ci mancheranno – ha concluso – il suo entusiasmo e la sua simpatia, così come la sua capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come le relazioni affettive e altre complesse problematiche sociali”.