La protesta di Crosetto e la reazione di Meloni con rabbia, mistero sul motivo: esplode il caso nel Governo

La protesta silenziosa di Guido Crosetto va avanti ormai da tempo: il ministro della Difesa non partecipa più al Consiglio dei Ministri. Quello con Giorgia Meloni sembra essere un problema di natura personale, che però rischia di influenzare la politica. E la Premier non ci sta: con una reazione di rabbia, mista ad amarezza, ha commentato il comportamento del ministro.

Crosetto diserta il Cdm: la protesta silenziosa

Un vero e proprio caso politico: di questo si parla da quando il ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di non partecipare più al Consiglio dei Ministri.

La situazione va ormai avanti da tempo: il ministro della Difesa starebbe portando avanti una protesta silenziosa, assentandosi regolarmente dalle riunioni.

Il ministro durante un recente evento ufficiale

Fa discutere anche il fatto che il Ministro abbia deciso di optare per questa strategia in un periodo di certo tutt’altro che tranquillo. Le tensioni in Ucraina e in Medio Oriente, in effetti, sono tutt’altro che sopite.

La risposta di Meloni

La risposta della Premier non si è di certo fatto attendere “Il Governo non si ferma perché qualcuno fa le bizze”, ha affermato con convinzione Giorgia Meloni. Che ha anche colto l’occasione per ricordare che, per i ministri, la partecipazione al Consiglio non è un optional, ma un dovere.

Sembra esserci rabbia, o forse si tratta più che altro di amarezza, quando la Premier continua a riferirsi a Crosetto con ad “un fratello”.

Eppure, la Presidente ha anche aggiunto che fatica a comprendere le motivazioni e il comportamento dell’attuale Ministro della Difesa.

Le origini della protesta

Ma il perché Guido Crosetto abbia deciso di disertare il Consiglio dei Ministri, al momento, non è ancora chiaro.

Tra il ministro e Giorgia Meloni, fino a poco tempo fa, vigeva un rapporto di rispetto e stima reciproca. I due sono praticamente giunti al Governo insieme, dopo varie difficoltà e un progetto politico comune.

Eppure, la volontà di Crosetto di mettere distanza tra sé e la Meloni è ormai chiara, come testimoniato dalle sue assenze in CdM, che ormai sono almeno una decina.

C’è chi è pronto a scommettere che c’entrino le critiche di Crosetto nei confronti dell’Aise risalenti all’estate appena trascorsa, che potrebbero aver provocato una frattura tra i due. Le assenze, almeno per il momento, non sono state motivate dal diretto interessato.