Irene Pivetti accusata di avere importato 10 milioni di mascherine scadenti: pm chiede il rinvio a giudizio

Nel 2020 Irene Pivetti e altri imprenditori avrebbero messo in piedi un sistema fraudolento approfittando dell’emergenza Covid e della scarsità di mascherine. La vicenda riguarda la fornitura di circa 10 milioni di mascherine inutilizzabili destinate a soggetti pubblici e privati.

Chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti

Nei mesi caldissimi della pandemia le mascherine sono state inviate a Protezione Civile, Asl di Napoli 3, Atm Genova, Estar Toscana e una serie di aziende private.

Ora il sostituto procuratore di Busto Arsizio Ciro Caramore chiede il rinvio a giudizio per Irene Pivetti e per altre 8 persone.

Fonte foto: ANSA Irene Pivetti e Roberto Maroni alla Camera negli Anni ’90.

Per loro le accuse sono, a vario titolo, di frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio (anche con l’ipotesi di autoriciclaggio), contrabbando aggravato, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e false fatturazioni, per un totale di 92 i capi d’accusa in tutto.

Si ipotizza poi che dietro ai passaggi di denaro dall’Italia all’estero (India, Romania, Ungheria ma anche Cina) possano esserci stati dei prestanome.

Per la procura mascherine di scarsa qualità

L’accusa ritiene che gli imprenditori, con due diversi contratti da 23 milioni di euro e 2 milioni di euro, abbiano messo a disposizione di soggetti pubblici e privati milioni di mascherine FFP 2 e chirurgiche inutilizzabili perché di qualità non adeguata.

Le mascherine non avrebbero risposto ai minimi criteri imposti dall’Unione Europea. Ma nemmeno a quelli, meno stringenti, della Repubblica Popolare cinese.

Sempre Repubblica riporta che diverse consulenze tecniche avrebbero stabilito che alcune mascherine sarebbero state dannose per la salute.

Secondo la procura, i soldi transitati sul conto dell’azienda Only Italia sarebbero poi spariti attraverso società gestite da prestanome.

Irene Pivetti a processo anche a Milano

Pivetti è la persona più in vista fra tutti gli accusati, essendo stata una politica di primo piano ed essendosi prestata ad alcune incursioni nel mondo dello spettacolo (Tempi moderni, Ballando con le stelle, ecc…)

Irene Pivetti è attualmente sotto processo a Milano per un’altra vicenda che riguarda evasione fiscale e autoriciclaggio.

Recentemente raggiunta dai giornalisti, Pivetti ha confessato di avere oggi un tenore di vita estremamente modesto.