La principessa di Dubai annuncia il divorzio dal marito sui social, il messaggio che sorprende: "Stammi bene"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Con un post pubblicato su Instagram, la principessa di Dubai Mahra bin Mohammed bin Rashid al Maktoum ha comunicato il divorzio dal marito, l’imprenditore Mana bin Mohammed bin Rashid. “Caro marito, visto che sei occupato a passare il tempo con altre compagnie dichiaro qui il mio divorzio”, ha scritto la giovane attraverso il proprio profilo social. La principessa è figlia dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Il divorzio della principessa di Dubai: l’annuncio sui social

“Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. Stammi bene. La tua ex moglie”, ha comunicato Mahra sul proprio account, che conta oltre 580mila follower.

La ragazza è seguitissima sul social network di Meta e sul suo profilo è possibile trovare fotografie in compagnia di personaggi famosi, come l’ex kickboxer Andrew Tate o Ronaldinho.

Fonte foto: GettyImages Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai, padre della principessa Mahra

La formula usata: il ripudio islamico

Come sottolinea Repubblica, la ripetizione per 3 volte della formula del divorzio coincide con il tradizionale ripudio islamico: il “talaq”, la forma prevista dalla sharia per il divorzio.

In base alla legislazione islamica, tuttavia, solo il marito è titolare del diritto di pronunciare la frase per la separazione.

Affinché la formula sia valida l’uomo deve pronunciarla per 3 volte distinte, con un intervallo di almeno una “idda” – il periodo intermestruale – tra una formula e l’altra, in modo da mantenere viva una possibilità di riconciliazione.

Dopo la terza pronunzia, il divorzio diventa effettivo e non è più consentita una nuova unione tra i due separati.

La reazione dell’ex marito

Mahra ha eliminato tutte le foto del marito, l’imprenditore Mana bin Mohammed bin Rashid, dal profilo Instagram.

Il loro matrimonio è durato circa 3 mesi.

L’uomo non ha replicato all’annuncio ma ha cancellato a sua volta ogni traccia dell’ormai ex moglie dal proprio account.

Il padre, l’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum

La famiglia reale di Dubai non si è ancora espressa sulla effettiva validità del divorzio, per ora annunciato esclusivamente tramite social.

La principessa è figlia dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che è anche primo ministro, vicepresidente e ministro della Difesa della federazione degli Emirati Arabi Uniti.

Lo sceicco è uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato di circa 16 miliardi di dollari (secondo la rivista statunitense Forbes).

Nel 2022 Al Maktoum è stato condannato da una corte inglese per abusi sulla ex moglie e per aver architettato il rapimento di 2 delle sue figlie. Il sequestro era stato organizzato per evitare che le ragazze si sposassero.