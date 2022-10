La preside si fa lavare l’auto dal bidello, gli studenti protestano con cartelli e assemblee

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È successo in un liceo di Brescia, nella mattinata di sabato 14 ottobre.

Secondo una ricostruzione, la dirigente scolastica avrebbe chiesto al bidello di lavarle l’auto. Immediata la protesta di insegnanti e studenti, ma la preside dice di essere stata fraintesa.

La pulizia dell’auto

Una richiesta a dir poco particolare, quella della preside del liceo “Arnaldo” di Brescia. Avvenuta in settimana, ma giunta alle orecchie di studenti e insegnanti solo qualche giorno dopo.

Secondo una ricostruzione la dirigente Tecla Fogliata, come riportato anche dal Sole24Ore, avrebbe chiesto a uno dei collaboratori di lunga data dell’istituto di lavarle i vetri dell’auto.

Una richiesta inusuale e a dir poco inopportuna, che però inizialmente è passata in sordina. Fino a che, sabato mattina, non è iniziata a circolare di classe in classe.

Una protesta improvvisata

E così, ritenendo che il trattamento riservato allo storico collaboratore Gerardo – per tutti “Gerry” – fosse stato a dir poco ingiusto, alunni e insegnanti hanno dato vita a un’estemporanea assemblea di protesta.

Intorno a metà mattinata, i rappresentanti delle classi hanno convocato un’assemblea straordinaria, con gli studenti che hanno abbandonato le classi e si sono radunati nel cortile della scuola.

Tra i corridoi e sulle maglie di ragazzi e ragazze sono stati attaccati post-it con la scritta “Io sono Gerardo”, in segno di solidarietà per il collaboratore.

Oltre agli insegnanti, al sit-in ha partecipato anche la stessa dirigente scolastica, fortemente contestata per la sua richiesta, che secondo i rappresentanti non avrebbe fornito spiegazioni convincenti.

La preside fraintesa

La dirigente scolastica però non ci sta, e ritiene che la versione che si è diffusa sia falsa e lesiva.

Secondo la preside Fogliata infatti, è stato lo stesso inserviente a offrirsi di lavarle l’auto, dopo che lei gli aveva chiesto una spugna.

Pare però che questo avvenimento sia stata solo l’ennesima scusa per contestare una dirigente al servizio da pochi mesi, che divide il suo lavoro tra l’”Arnaldo” di Brescia e un altro istituto della provincia, a Castelcovati.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nei mesi trascorsi la preside avrebbe tenuto atteggiamenti simili anche verso i docenti i quali, in uno dei collegi, hanno voluto venisse trascritto l’atteggiamento negativo della dirigente.

Non si possono quindi escludere nuove proteste.