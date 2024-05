La polvere bianca Sniffy ricorda la cocaina e spopola fra i giovani in Francia: il Governo vuole vietarla

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il suo nome lascia poco spazio alle interpretazioni, sfruttando il potere evocativo dell’onomatopea per suggerire il suo utilizzo: Sniffy, una polvere bianca aromatizzata che ricorda la cocaina, sta spopolando in Francia soprattutto fra i giovanissimi, mentre crescono le preoccupazioni e le polemiche. Il prodotto, completamente legale, promette un aumento di energia per 20-30 minuti grazie alla sua composizione ricca di sostanze eccitanti come caffeina e taurina. Mentre il governo, allarmato, considera un divieto, molti tabaccai si rifiutano di venderla, temendo che possa portare a vizi più gravi. Tuttavia, la domanda è in crescita e sempre più esercenti cedono alle pressioni dei fornitori.

Cos’è Sniffy, la polvere bianca che sembra coca

Sniffy è un prodotto teoricamente indirizzato a un pubblico adulto, eppure in Francia il suo consumo sta raggiungendo livelli vertiginosi fra i più giovani, dietro la spinta e il passaparola che corrono sui social media.

La polvere bianca è aromatizzata in vari gusti come fragola, menta, lime o frutto della passione. Dovrebbe assicurare un aumento di energia per 20-30 minuti e contiene caffeina, taurina, creatina, arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina.

La polvere energizzante Sniffy è in teoria un prodotto per adulti, ma spopola fra i giovanissimi

Sta guadagnando popolarità e generando un business significativo, simile a quello delle sigarette elettroniche usa e getta come i “Puff”. Tuttavia, emergono preoccupazioni per le potenziali conseguenze negative, dato che Sniffy è legale ma potrebbe portare a dipendenze e abusi.

Il passaparola sui social e i tabaccai contrari a Sniffy

Il fenomeno, che ne sta facendo quasi uno status symbol per diversi influencer online (che la consigliano anche semplicemente per fare i compiti), ha iniziato a scuotere l’opinione pubblica e gli attori coinvolti, come i tabaccai, che in larga parte si stanno opponendo alla tendenza rifiutandosi di commercializzare Sniffy.

Molti esercenti infatti hanno deciso di non vendere la polvere perché ricorda troppo la cocaina, ma a differenza di essa, è economica. L’azienda che la produce, Highway, vende anche prodotti a base di CBD e garantisce che l’uso sarà sicuro se si rispetta la dose giornaliera, parlandone come un semplice integratore alimentare.

Il Governo pensa a un divieto per la polvere Sniffy

Gli esperti temono che Sniffy possa portare a dipendenze più gravi. Simile alla cocaina per aspetto e modalità d’uso, viene venduta a 14-20 euro al grammo e inalata tramite una mini-cannuccia.

Già distribuita in Austria, Germania e Svizzera, è arrivata in Francia, dove viene promossa come un energizzante ideale per le feste grazie alle sue proprietà stimolanti.

Il governo francese è allarmato per la situazione e il ministro della Salute, Frédéric Valletoux, ha dichiarato di voler vietare la polvere, definendola “spazzatura”.

“È una corsa continua tra i quasi venditori di morte, la legge deve sempre correre dietro a chi ha sempre simpatiche idee per i nostri giovani” ha dichiarato il ministro, che ha affermato di voler istituire un divieto “appena potremo”.