La Palestina vuole unirsi all'accusa di genocidio del Sudafrica a Israele alla Corte di giustizia dell'Aja

Genocidio. L’Autorità nazionale della Palestina ha chiesto di unirsi al Sudafrica nell’accusa di genocidio a Israele presso la Corte di giustizia internazionale dell’Aja mentre procedono i negoziati tra Hamas e Tel Aviv.

L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto di unirsi al Sudafrica per accusare davanti alla Corte di giustizia internazionale con sede all’Aja, Israele di genocidio per la guerra che sta conducendo nella Striscia di Gaza.

Lo ha confermato la stessa Corte di giustizia internazionale, confermando che le autorità palestinesi hanno presentato richiesta formale di sostenere l’iniziativa del Sudafrica, iniziata negli scorsi mesi.

L’Anp è l’organizzazione riconosciuta a livello internazionale che rappresenta i movimenti per la creazione di uno Stato palestinese. È controllata da Fatah, partito che si oppone a Hamas ma che dopo elezioni contestate e una guerra civile nel 2007 ha perso il controllo della Striscia di Gaza in favore del gruppo responsabile per gli attentati del 7 ottobre.

La Corte di giustizia internazionale e la proposta del Sudafrica

Il 26 gennaio scorso il Sudafrica ha ufficialmente accusato Israele di stare commettendo un genocidio all’interno della Striscia di Gaza, durante la sua guerra per la distruzione di Hamas e la liberazione degli ostaggi presi dal gruppo palestinese il 7 ottobre.

Lo ha fatto davanti alla Corte di giustizia internazionale, con sede all’Aja nei Paesi Bassi. Si tratta di un organo dell’Onu che dirime le questioni tra gli Stati membri e può anche ritenerli responsabili di alcuni crimini, tra cui il genocidio.

La Corte di giustizia internazionale non è da confondere con la Corte penale internazionale, anch’essa con sede all’Aja, che invece non fa parte delle Nazioni Unite e non ha giurisdizione sugli Stati ma soltanto sui singoli individui.

L’accordo per il cessate il fuoco

Nel frattempo continuano le trattative tra Usa, per conto di Israele e Qatar, per conto di Hamas, in Egitto per arrivare almeno a un cessate il fuoco temporaneo che fermi l’avanzata dell’esercito di Tel Aviv sulla città di Rafah.

Al contempo gli Usa stanno cercando di portare avanti in parallelo anche un altro negoziato, direttamente con Israele. L’obiettivo è quello di far entrare un numero maggiore di aiuti umanitari all’interno della Striscia di Gaza.