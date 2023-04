La nuova vita di Veronica Lario dopo Silvio Berlusconi: la scommessa col fitness e la gestione della società

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mentre prosegue l’apprensione per lo stato di salute non ottimale di Silvio Berlusconi, le luci dei riflettori tornano ad accendersi su Veronica Lario, ex moglie del Cavaliere. Al secolo Miriam Bartolini, che in Veronica Lario ha trovato il nome d’arte per la ribalta, la donna si è infatti reinventata lanciandosi nel mondo del fitness e delle palestre.

La nuova vita di Veronica Lario

Sembravano essersi perse le tracce dell’ex del Cavaliere, ma Veronica Lario negli anni ha sempre lavorato sotto traccia per inseguire un’idea imprenditoriale sfociata definitivamente nel 2023. L’ex moglie di Berlusconi, infatti, ha deciso di lanciarsi nel mondo del fitness, rilevando una società specializzata nella gestione di palestre.

Per Lario, infatti, l’anno appena cominciato è stato quello in cui è arrivata la svolta, con la decisione di rilevare le quote dei soci della Ippocampo srl, la società collegata al suo gruppo imprenditoriale attraverso la controllata Equitago srl.

Dopo aver rilevato il 61% delle quote, infatti, di recente 66enne ha deciso di acquistare anche le quote dei due altri soci di riferimento, Alessandro Antonioli (22%) e Roberto Ronchi.

L’affare nel fitness e i dubbi sulla riuscita

Secondo quanto trapela si tratterebbe di una operazione economica complessiva di 307.000 euro, cifra irrisoria per Lario-Bartolini che però potrebbe sapere di scommessa.

I soci ai quali ha strappato le quote, infatti, avevano già intenzione di uscire dalla società per vari motivi, ma anche e soprattutto per la situazione non ancora certa delle casse aziendali. Come riferito dal presidente della società Paolo Costanzo, infatti, la Ippocampo srl non avrebbe ancora raggiunto l’equilibrio economico e la situazione debitoria richiederebbe ancora investimenti finanziari per poter sanare la situazione.

Veronica Lario amministratrice unica

Insomma, per Veronica Lario è iniziata una nuova vita nell’ambito imprenditoriale che per molti sa di azzardo. Una scelta, quella dell’ex moglie del Cavaliere, che ha portato anche all’apertura di una palestra a Milano2, proprio in un palazzo di proprietà della ex signora Berlusconi.

E intanto dallo scorso 7 febbraio Lario è anche diventata amministratrice unica della società, liquidando di fatto il consiglio di amministrazione presieduto da Paolo Costanzo e deliberando che la società d’ora in avanti avrà in Miriam Bartolini, ovvero sé stessa, lo Chief Executive.