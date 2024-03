La 'nduja calabrese si potrà portare nel bagaglio a mano, da Enac via libera al trasporto in aereo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La ‘nduja, uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica calabrese, potrà essere trasportata in aereo nei bagagli a mano e dunque direttamente nella cabina. È stata infatti modificata la sua classificazione tra gli alimenti potenzialmente pericolosi, che la rendeva trasportabile solamente in stiva.

Tipico insaccato piccante calabrese, la ‘nduja finora non poteva essere portata in aereo a bordo dal passeggero, ma solamente nella stiva. Questo perché era classificata tra gli alimenti potenzialmente pericolosi per via della sua composizione, che prevede una miscela di liquidi e solidi.

Ora invece arriva l’autorizzazione dell’Enac che dà il via libera al trasporto della n’duja anche in cabina, all’interno dei bagagli a mano.

Attenzione però, la novità riguarda soltanto i passeggeri in partenza dagli aeroporti della Calabria: Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Via libera da Enac e Sacal

Il via libera della ‘nduja nei bagagli a mano arriva da Sacal (Sistema Aeroportuale Calabrese), la società che gestisce gli aeroporti calabresi, dopo l’ok ottenuto dalla direzione security dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Era stata Sacal a chiedere a Enac di modificare le disposizioni in vigore che vietavano di portare a bordo questo prodotto tipico calabrese, apprezzato dai turisti di tutto il mondo, anche al fine di “salvaguardare il turismo, la promozione dell’immagine della Regione Calabria, nonché la tipicità dei prodotti locali”.

Dopo il via libera di Enac, attraverso una apposita circolare, Sacal ha impartito le disposizioni necessarie ai responsabili dei controlli e delle forze dell’ordine, per fare in modo che la ’nduja in partenza dai tre scali calabresi sia ammessa anche nel bagaglio a mano.

Il commento del presidente di Sacal

“Ci è sembrato legittimo fare questa richiesta ad Enac perché si trattava di una normativa che stava procurando conseguenze negative in termini di immagine e spreco alimentare”, spiega in una nota l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini.

“Questa diposizione – sottolinea – costringeva tanti calabresi e turisti a lasciare a terra numerose quantità di ’nduja al momento di partire dai nostri scali”, che poi presumibilmente veniva buttata.

Un caso analogo era successo alcuni anni fa con il pesto in Liguria, che in deroga alle disposizioni può essere portato in cabina dai passeggeri in partenza dagli aeroporti liguri.