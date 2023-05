La musica italiana torna su Instagram e Facebook, arriva l’accordo tra Meta e Siae

Alla fine, anche se temporaneamente, è tornato il sereno tra Meta e Siae. L’azienda americana e la società italiana hanno infatti trovato un accordo “ponte” che consentirà alla musica nostrana di tornare disponibile per gli utenti dei due social Instagram e Facebook, almeno fino al 6 ottobre.

L’accordo tra Siae e Meta

“A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE”. Inizia così il comunicato con il quale la Società Italiana degli Autori ed Editori ha annunciato il rinnovato accordo con la società di Mark Zuckerberg.

“La SIAE esprime soddisfazione per questo risultato – continua la nota – cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright”.

In conclusione, Siae afferma l’impegno “a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’AGCM”, ricordando anche l’importanza dell’intervento dell’Autorità Garante nella trattativa.

L’intervento dell’AGCM

Era stata infatti proprio l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, neanche un mese fa a imporre a Meta la riapertura delle trattative “mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”.

Allo stesso modo, anche da Meta arriva un comunicato con il quale si ufficializza il ritrovato accordo: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato un’estensione dell’accordo di licenza con Siae. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo Siae, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori”.

“I brani del repertorio Siae – continua la nota – saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con Siae in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine”.

Un accordo temporaneo

Una notizia che è come una boccata d’ossigeno per molti content creator nostrani, che resta comunque un accordo di massima che necessita di ulteriori trattative per diventare definitivo.

Secondo le informazioni attuali infatti, l’intesa tra le due società è transitoria, in quanto stipulata utilizzando il precedente accordo fra le due parti, necessario come base legale per tutelare il diritto d’autore in attesa della sottoscrizione di una nuova licenza.

Il precedente accordo era difatti scaduto nel dicembre 2022, e nelle trattative successive le due parti non erano riuscite a trovare un accordo, portando poi a metà marzo alla rimozione di tutti i brani italiani dai due social network di punta di Meta.