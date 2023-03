La moglie di Bruce Willis Emma Heming si sfoga contro i paparazzi: l'appello dopo la malattia dell'attore

La moglie di Bruce Willis Emma Heming Willis ha deciso di lanciare un accorato appello ai paparazzi dopo che il popolare attore, affetto da un raro tipo di demenza, è stato recentemente immortalato mentre si trovava in strada assieme ad alcuni amici.

L’appello della moglie di Bruce Willis

In un video pubblicato su ‘Instagram’, Emma Heming Willis si è rivolta così ai paparazzi: “Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, siate più attenti e non gridate, rispettate le sue condizioni”.

Poi ha aggiunto: “So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore, non urlate a mio marito chiedendogli come sta. Semplicemente non fatelo. Dategli spazio e permettete alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B”.

Lo sfogo di Emma Heming Willis

Emma Heming Willis ha poi dedicato un pensiero a chi, come lei, si prende cura di una persona affetta da demenza: “Se sei qualcuno che si prende cura di un malato di demenza o ne conosci uno, sai quanto possa essere difficile e stressante andare in giro in sicurezza, anche solo a prendere un caffè”.

La didascalia del post su Instagram della moglie di Bruce Willis

Nella didascalia del post pubblicato su ‘Instagram’ dalla moglie di Bruce Willis nella giornata di lunedì 6 marzo 2023, si legge: “Non mi aspetto che questo faccia alcuna differenza perché qui capisco la catena alimentare, ma la qualità della vita di mio marito è della massima importanza per me“.

L’annuncio della malattia di Bruce Willis

Propro Emma Heming Willis, assieme all’ex moglie di Bruce Willis Demi Moore e le figlie Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn, aveva reso pubblica la diagnosi dell’attore nel mese di febbraio: “La sua condizione è peggiorata e abbiamo ora una diagnosi più specifica”, ossia quella di “demenza frontotemporale, nota come FTD. Le difficoltà nella comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.