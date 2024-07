La malattia della regina Elisabetta e gli scontri tra Carlo e William: le rivelazioni nella biografia di Kate

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La regina Elisabetta sarebbe morta per un tumore, i litigi tra re Carlo e William sull’uso dell’elicotteri della famiglia reale: ecco le anticipazioni della biografia di Kate Middleton (Catherine, The Princess of Wales), scritta da Robert Jobson e anticipata a puntate sul Daily Mail.

Le anticipazioni della biografia di Kate Middleton

È prevista per il 1° agosto 2024 l’uscita di Catherine, The Princess of Wales, la biografia di Catherine “Kate” Elizabeth Middleton, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles.

Il libro è stato scritto dall’autore di best-seller del New York Times e storico corrispondente della famiglia reale, Robert Jobson, e si basa sui contatti di quest’ultimo all’interno della famiglia reale e sulle conversazioni con le fonti, sia ufficiali che ufficiose.

Fonte foto: ANSA La regina Elisabetta, la cui causa di morte è stata pubblicata tra le anticipazioni della biografia di Kate Middleton, insieme alle indiscrezioni su un litigio tra il re Carlo e il principe William

Alcune anticipazioni sul libro di prossima uscita sono già state pubblicate dal Daily Mail, quotidiano popolare britannico, che potrebbe far uscire nuove informazioni sulla biografia già nei prossimi giorni, sebbene le prime notizie fin qui pubblicate hanno già un certo peso.

Il tumore della regina Elisabetta

A partire dalla regina Elisabetta, morta l’8 settembre 2022 a causa dell’”età avanzata”, come ufficialmente comunicato dalla Royal Family. Dal libro viene però fuori una verità diversa, secondo la quale negli ultimi mesi la regina era quasi cieca, profondamente indebolita da un mieloma.

La regina inoltre, sia a causa della morte del marito e di alcune amiche che della sostituzione di alcuni membri storici del suo staff, sia a Londra che a Windsor, avrebbe sofferto molto la solitudine dell’ultimo periodo di vita.

Una solitudine mitigata in particolare “dalle visite dalle frequenti telefonate di William”, che aveva trasferito la residenza a Windsor, convinto dalla moglie, per poter essere vicino alla nonna. E, tra le anticipazioni, non manca un passaggio su William e sul re Carlo, che riguarda proprio Kate.

Lo scontro tra William e Carlo

Secondo le anticipazioni pubblicate, all’inizio del 2024 re Carlo e il principe William sarebbero stati coinvolti in una disputa sulla sicurezza della famiglia reale durante i voli in elicottero.

Nello specifico, il re avrebbe “sollevato preoccupazioni” in merito all’uso dell’elicottero da parte di William con Kate Middleton e i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Carlo avrebbe anche presentato a William, che è comunque un esperto pilota, “un documento formale in cui riconosceva i rischi connessi e si assumeva la piena responsabilità delle sue azioni”.

Le preoccupazioni del re avrebbero fatto seguito a quelle della madre Elisabetta, che aveva già chiesto a William di non volare con la sua famiglia in elicottero da Kensington Palace alla sua ex residenza di Anmer Hall nel Norfolk. La regina era rimasta traumatizzata da un incidente in elicottero avvenuto nel 1967, nel quale perse la vita il capitano del suo volo.