La maggioranza Ursula regge? Chi ha vinto davvero le elezioni Europee 2024 e come sarà il nuovo Parlamento Ue

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È tempo di tirare le somme dopo la conclusione delle elezioni Europee 2024 e cominciare a farsi un’idea di chi ha vinto e come sarà composto il nuovo Parlamento: sulla base dei dati provvisori, dovrebbe reggere la maggioranza Ursula, potendo contare su circa 400 voti. Tuttavia, la tornata elettorale ha restituito un messaggio chiaro. Francia, Germania e Austria hanno evidenziato l’ascesa delle destre, profilando un contesto da non sottovalutare.

I numeri della maggioranza Ursula: i nuovi rapporti di forza in Parlamento dopo le elezioni Europee 2024

L’aggiornamento delle ore 18 di lunedì 10 giugno, basato sulle proiezioni non definitive del nuovo Parlamento Europeo, andrebbe a configurare uno scenario in cui la maggioranza Ursula potrebbe contare su 400 voti.

Nel dettaglio, attualmente il PPE guadagnerebbe 186 seggi, a cui si potrebbero aggiungere i 135 di S&D e i 79 di Renew Europe, per un totale che consentirebbe di guidare l’Europarlamento (composto da 720 seggi).

L’ascesa delle destre in Europa

In Francia, la destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha superato nettamente il partito del presidente Emmanuel Macron, spingendolo a convocare nuove elezioni.

In Belgio, il premier Alexander De Croo ha rassegnato le dimissioni in lacrime. In Germania, l’estrema destra di Afd è diventata il secondo partito, superando l’Spd del cancelliere Olaf Scholz, con i popolari della Cdu al primo posto.

L’estrema destra ha ottenuto la maggioranza in Austria e ha guadagnato consensi anche in Grecia e Olanda. In Spagna, il Pp con il 34% ha superato il Psoe del primo ministro Pedro Sanchez, fermo al 30%.

La maggioranza del Partito Popolare

A parte l’Italia, dove sostanzialmente l’esito delle elezioni Europee è una riconferma del gradimento per Fratelli d’Italia, la fotografia della chiamata alle urne è una presa di coscienza di quanto accade a livello nazionale: destre in crescita, governi dei principali Stati in grande affanno.

Nonostante si sia profilato un tale scenario, permane la stabilità degli equilibri politici in Europa con il Partito Popolare Europeo che conserva la sua leadership.

La chiamata agli altri partiti contro le destre

Emerge chiaramente, ad ogni modo, la necessità di “fare quadrato” per escludere l’estrema destra, come sottolineato dal presidente del Ppe Manfred Weber.

“Invito entrambi gli altri partiti, S&d che è secondo e Renew che è terzo, a unirsi alla alleanza pro-Ue e creare le fondamenta per i prossimi cinque anni” ha dichiarato Weber. “Chiedo loro di rispettare il processo democratico e il risultato delle elezioni sostenendo la riconferma alla Commissione europea di Ursula von der Leyen”.

Un matrimonio che però non è del tutto scontato. “Se l’allargamento della piattaforma va in un’altra direzione che non è quella dei Verdi, non possiamo negoziare. Se è con Ecr, è senza di noi” ha ammonito Giacomo Filibeck, segretario generale del Partito Socialista europeo.

Il commento di Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen ha voluto manifestare, ad ogni modo, il suo ottimismo rispetto ai rapporti di forza derivanti dalle ultime elezioni.

“C’è ancora molto da fare ma sono fiduciosa per quanto riguarda il mio secondo mandato. Da domani ci rivolgeremo a S&D e Renew, con i quali abbiamo una relazione costruttiva e provata” ha detto la presidente della Commissione Europea.

“Il nostro obiettivo è continuare sul cammino di una piattaforma pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Ci sono forze che vogliono indebolire l’Europa, ma la maggioranza dei cittadini europei, con questo voto, ha chiarito che vuole un’Europa forte.”