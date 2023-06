La madre di Alessia Pifferi parla al processo per la morte di Diana: "Mi disse che la bimba dormiva", il video

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La madre di Alessia Pifferi è stata ascoltata in aula presso la Corte di Assise di Milano durante il processo che vede la figlia accusata di omicidio volontario pluriaggravato. La Pifferi, ricordiamolo, lasciò morire la figlia di 18 mesi lasciandola sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. La piccola Diana morì di stenti.

Martedì 27 giugno in Corte D’Assise c’era anche la madre della 37enne, Maria Assandri, ha ripercorso quei tragici giorni in cui la vita della piccola Diana era già spenta. Alessia Pifferi, ricordiamolo, si trovava fuori Milano per passare del tempo con il suo compagno.

La signora Assandri ha raccontato: “Io ho telefonato a mia figlia dopo tre giorni e le ho chiesto di vedere la bambina in videochiamata. Lei mi ha risposto che dormiva e io mi sono fidata. Chi andava a pensare a una cosa del genere?”.

Il racconto prosegue fino al 20 luglio, il giorno in cui Alessia Pifferi rinvenne il corpo senza vita della piccola: “Il 20 luglio le ho mandato il buongiorno e lei non mi ha risposto. Quando le ho chiesto se andasse tutto bene, mi ha detto: ‘Sì, siamo rientrando. La bambina ieri mi ha fatto tribolare per i dentini”.