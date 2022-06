La lotteria degli scontrini diventa istantanea: come funziona e cosa cambia per chi partecipa

La lotteria degli scontrini cambia modalità e diventa istantanea. Per scoprire se si è tra i vincitori del premio non bisognerà aspettare l’estrazione settimanale o quella annuale, ma basterà inquadrare il QR code. La modifica è stata decisa con un emendamento al decreto PNRR2. Per il momento sono state cambiate solo le modalità per scoprire l’esito, ma per l’ammontare dei premi e altri dettagli bisognerà attendere i provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La falsa partenza della lotteria degli scontrini

Partita a febbraio 2021 con il governo Conte 2, la lotteria degli scontrini è stata ideata per favorire l’utilizzo delle modalità di pagamento elettroniche. Dopo un buon inizio, con circa 25mila scontrini “giocati” nel mese di marzo 2021, pian piano la lotteria degli scontrini ha perso vigore fino a trasformarsi in un flop.

Già alla fine del 2021, a causa di un meccanismo fin troppo farraginoso, la partecipazione alla lotteria era scesa a un quarto rispetto a marzo. Inoltre, circa la metà dei premi non è stata reclamata e incassata.

Come funziona adesso la lotteria degli scontrini

Nelle modalità attuali per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna mostrare il proprio codice alla cassa.

In questo modo si partecipa alle 5 estrazioni mensili, con premi da 10mila a 100mila euro per gli acquirenti (minori per i commercianti) e all’estrazione del super premio annuale da 5 milioni di euro per l’acquirente e un milione per l’esercente.

Alla luce della scarsa partecipazione, il governo ha però deciso per un restyling.

Fonte foto: ANSA Un partecipante alla lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini diventa istantanea

L’obiettivo è rendere più semplice e immediata la lotteria degli scontrini, in modo da dare una spinta all’utilizzo dei pagamenti elettronici al posto dei contanti.

La novità più grande riguarda la possibilità di scoprire istantaneamente se si è tra i vincitori del premio. Un meccanismo che richiama più al “gratta e vinci” che alla classica lotteria. Per verificare l’esito della “giocata” basterà inquadrare con lo smartphone il codice QR presente sullo scontrino, senza dover quindi attendere l’esito dell’estrazione settimanale o annuale.

Per conoscere maggiori dettagli sul restyling della lotteria degli scontrini bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma il cambiamento, dopo gli annunci, è ormai ufficiale.