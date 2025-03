La leggenda dell'ippica Frenkie Dettori dichiara bancarotta: "Imbarazzato". Il caso delle tasse non pagate

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Frankie Dettori, leggenda dell’ippica, ha dichiarato bancarotta a causa di una disputa con l’HMRC, l’ente fiscale britannico. “Addolorato e imbarazzato”, il fantino ha ammesso di non aver trovato alternative al fallimento. Classe 1970, Dettori è un’icona del galoppo, capace di legare il proprio nome a vittorie prestigiose.

Frenkie Dettori dichiara bancarotta

Frenkie Dettori dalle stelle alle stalle. Il leggendario fantino italiano, tra i più grandi nella storia dell’ippica, con guadagni stimati intorno ai 20 milioni di euro, non è riuscito a risolvere la disputa fiscale con l’HMRC, l’agenzia delle entrate britannica.

La sua situazione finanziaria è stata descritta come complicatissima, al punto da costringerlo a vendere alcuni dei suoi trofei in passato. Negli ultimi mesi, i suoi consulenti hanno cercato invano di negoziare con l’HMRC per risolvere il problema.

Fonte foto: ANSA

Frenkie Dettori con la regina Elisabetta II

“Sono rattristato e imbarazzato da questo esito” ha annunciato Dettori. “Purtroppo, presenterò istanza di fallimento. Consiglierei agli altri di prendere più seriamente in mano le loro questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le sue conseguenze mi influenzeranno per molti anni”.

Chi è Frenkie Dettori

Lanfranco “Frankie” Dettori, figlio d’arte del celebre fantino sardo Gianfranco, è nato a Milano nel 1970 ma si sente profondamente legato alla Sardegna, tanto da farsi tatuare sulla spalla le teste dei Quattro Mori.

La sua carriera ha superato quella del padre, diventando una leggenda del galoppo. Una fama, la sua, capace di raggiungere persino la regina Elisabetta II, che gli affidò i suoi purosangue, facendone un Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico e ricevendo un invito a Buckingham Palace.

Nel 1996 Dettori ha stabilito l’incredibile record di sette vittorie in un solo giorno ad Ascot, guadagnandosi una fama internazionale. Nel 2004 è stato nominato Champion Jockey in Gran Bretagna. In carriera però anche la macchia, nel 2012, della sospensione di sei mesi per positività alla cocaina, seguita da altri successi al rientro.

Dopo aver trionfato alla Royal Ascot nel giugno 2023 (premiato anche con un bacio dalla regina Camilla) avrebbe dovuto ritirarsi, ma Dettori ha scelto di continuare negli Stati Uniti, trasferendosi in California.

I problemi di Frankie Dettori con il fisco britannico

A dicembre 2024 era emerso il coinvolgimento di Dettori in un contenzioso legale con l’HMRC riguardo a un piano per ridurre le sue imposte sul reddito. Sebbene avesse richiesto l’anonimato durante il procedimento, la corte ha revocato tale richiesta dopo le pressioni dell’ente fiscale e dei media.

Come riportato da Bloodhorse.com, una volta che il suo nome è stato reso pubblico, Dettori ha dichiarato di aver collaborato strettamente con HMRC per risolvere il problema, secondo la sua versione, causato dagli ex consulenti. L’ex campione aveva anche sottolineato che il debito con il fisco era stato saldato prima che venisse revocato l’anonimato.

Dettori aveva chiarito di aver affidato anni fa i suoi affari finanziari a consulenti professionisti, che avevano creato una struttura fiscale, a loro dire, approvata dall’HMRC. Tuttavia, l’agenzia britannica ha messo in discussione la validità di tale struttura.