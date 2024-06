La Lega presenta Vannacci con Generale di De Gregori, Checco Zalone lo stuzzica: "Volevo dargli Immigrato"

La Lega ha scelto di presentare Roberto Vannacci accogliendolo con le note di ‘Generale‘, il brano di Francesco De Gregori che da decenni e a buon diritto fa parte della memoria collettiva; una scelta che non è certo passata inosservata, specialmente per il comico Checco Zalone. Luca Medici – questo il nome dell’istrione pugliese – ha detto la sua durante la prima delle due serate che terrà proprio insieme al cantautore alle Terme di Caracalla, a Roma. Come di suo consueto, la reazione è stata pungente.

La Lega presenta Vannacci con la canzone Generale

Il 1° giugno 2024 il comizio elettorale della Lega a Milano si è chiuso con le note di Francesco De Gregori. Una scelta tutt’altro che casuale, visto che il Roberto Vannacci era su quel palco per raccogliere i consensi per la sua candidatura alle elezioni europee, e all’opinione pubblica è noto con la qualifica di “generale”, appunto.

Recentemente Vannacci ha fatto parlare di sé per lo spot elettorale provocatorio, nel quale chiede agli elettori di “fare una decima sul simbolo della Lega” mentre incrocia le dita per formare una “X”. Gli oppositori hanno colto un riferimento alla X Mas, il gruppo militare indipendente attivo dal 1943 al 1945 e legato alla Repubblica Sociale Italiana.

Fonte foto: ANSA Durante il comizio elettorale della Lega a Milano del 1° giugno, Roberto Vannacci è stato salutato con le note di ‘Generale di Francesco De Gregori. Checco Zalone: “Volevo dargli ‘Immigrato'”

Per lo stesso argomento – la X Mas – per chi ha memoria, non sono mancati i problemi per Enrico Montesano nel corso della sua partecipazione al format ‘Ballando con le stelle’.

L’attore era stato estromesso dal programma dopo aver indossato una maglietta della X Mas durante le prove di ballo.

La reazione di Checco Zalone

Il 5 giugno Checco Zalone, durante il primo dei due show che sta tenendo insieme a Francesco De Gregori alle Terme di Caracalla, prima di intonare la sua canzone ‘Immigrato’ ha detto: “La volevo dare a Vannacci per la campagna elettorale. L’ha rifiutata“.

Ancora, Luca Medici ha ironizzato sul fatto che la Lega avrebbe pagato per poter utilizzare ‘Generale’ sul palco. “Io gliel’avrei offerta gratis“, ha detto il comico.

Lo show con De Gregori

L’accoppiata Zalone-De Gregori è certamente inedita. Il comico e il cantautore, tuttavia, hanno messo su uno show i cui biglietti – 4500 – sono andati sold out.

Il loro spettacolo prevede due ore di show per un totale di 29 canzoni in scaletta. Per descrivere il progetto, Zalone dice: “Zalone e De Gregori sullo stesso palco è come vedere La Russa che pomicia con Schlein“.